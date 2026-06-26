Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου - Οπαδικό το κίνητρο

Snapshot Επτά άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον ανακριτή για τη δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και συμμετοχή σε συμπλοκή με χρήση όπλου.

Κατηγορούνται επίσης για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όλα τα αδικήματα σχετίζονται με αθλητικό υπόβαθρο.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν 7 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο παιδί.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

Ανθρωποκτονία με δόλο

Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστει με αθλητικό υπόβαθρο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή.

Η μητέρα του 15χρονου τον αναζητούσε στα νοσοκομεία

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Ιπποκράτειο όπου διακομίσθηκε ο 15χρονος, που κατέληξε από τη φονική συμπλοκή δύο παρεών ανηλίκων στην Καλλιθέα.

Η μητέρα του νεκρού, η οποία διαμένει στην Κηφισιά, άρχισε να αναζητά το παιδί της, καθώς είχαν περάσει πολλές ώρες και δεν είχε εμφανιστεί. Η γυναίκα, είχε τοποθετήσει εφαρμογή εύρεσης στο κινητό του, κι εντόπισε το στίγμα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Τότε άρχισε να επικοινωνεί με φίλους του για να μάθει αν γνώριζαν πού βρίσκεται. Όταν άρχισαν να «παίζουν» οι ειδήσεις για το φονικό στην Καλλιθέα, άρχισαν να την... ζώνουν τα φίδια. Πίστευε ότι το παιδί της, ίσως βρισκόταν ανάμεσα στους προσαχθέντες.

Ακολούθως μίλησε με την Αστυνομία, για να μάθει αν υπήρχαν τραυματίες κι αν είχαν διακομισθεί σε κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όταν έμαθε ότι υπήρχαν κάποιοι στο Ιπποκράτειο, έσπευσε εκεί.

Τότε της ανακοίνωσαν ότι ο νεκρός ήταν το παιδί της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στους διαδρόμους του Ιπποκράτειου.