Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

Snapshot Ένας 15χρονος σκοτώθηκε από μαχαιριά στην καρδιά που του κατάφερε ένας 17χρονος στην Καλλιθέα μετά από άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων.

Στο σημείο της συμπλοκής προσήχθησαν 13 άτομα και συνελήφθησαν 7, μεταξύ αυτών ο 17χρονος δράστης.

Ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι η αιτία της συμπλοκής ήταν μια προηγούμενη επίθεση σε μέλος της παρέας του, με αλληλοανταλλαγές μαχαιριών πριν το φονικό.

Το 15χρονο θύμα είχε παρελθόν με την αστυνομία, καθώς είχε εμπλακεί σε ξυλοδαρμό και είχε εντοπιστεί να κυκλοφορεί με μαχαίρι.

Το φονικό συνέβη μετά από καταδίωξη μεταξύ των δύο ομάδων στην οδό Μεγαλουπόλεως, με τον 17χρονο να καρφώνει το μαχαίρι στο στήθος του 15χρονου, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία κατέληξε η άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Καλλιθέας.

Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μετά από μαχαιριά που δέχθηκε στην καρδιά από έναν 17χρονο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της συμπλοκής προσήγαγαν 13 άτομα, με τους 7 τελικά να συλλαμβάνονται. Μεταξύ αυτών ήταν και ο 17χρονος δράστης.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι υπέδειξαν τον ανήλικο που είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του 15χρονου, ωστόσο μέχρι στιγμής αποφεύγουν να εξηγήσουν με σαφήνεια το κίνητρο της διαμάχης που οδήγησε στη δολοφονική επίθεση.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Mega, το θύμα είναι παλιός γνώριμος των Αρχών καθώς στο παρελθόν και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2025 είχε ξυλοκοπήσει έναν 16χρονο στην περιοχή της Κηφισιάς ενώ τον Ιούνιου του 2026 εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με πτυσσόμενο μαχαίρι.

Η κατάθεση του 17χρονου που σκότωσε τον 15χρονο

Ο Αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε στο δελτίο ειδήσεων του Mega όσα κατέθεσε ο 17χρονος δράστης στις Αρχές.

Όπως υποστήριξε ο 17χρονος, λόγος της φονικής συμπλοκής ήταν ένα 15χρονο άτομο που ήταν στη δική του παρέα. Ο εν λόγω 15χρονος φαίνεται να συμμετείχε σε κάποιες επιθέσεις και προ τριημέρου είχε δεχθεί μαχαιριά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 15χρονος φέρεται να ανταπέδωσε το χτύπημα που δέχθηκε τις επόμενες ημέρες με αποτέλεσμα να υπάρξει και νέα εκδικητική επίθεση. Όπως υποστήριξε ο 17χρονος δράστης, ο 15χρονος έβγαλε πρώτος μαχαίρι και στη συνέχεια έβγαλε και εκείνος, ισχυριζόμενος ότι το έκανε υπό τον φόβο να μην τον χτυπήσει πρώτος το θύμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να ανταπέδωσε το χτύπημα τις επόμενες ημέρες και έτσι υπήρχε η νέα εκδικητική επίθεση. Ο 17χρονος δράστης ισχυρίζεται ότι ο 15χρονος έβγαλε πρώτος μαχαίρι, και στη συνέχεια έβγαλε και εκείνος, όπου όπως είπε τον χτύπησε με τον φόβο να μη τον χτυπήσει ο ίδιος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το φονικό επεισόδιο άρχισε να εκτυλίσσεται λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης σε κεντρικό σημείο της Καλλιθέας. Ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης καθόταν μαζί με πέντε φίλους του στο πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαλουπόλεως και Κρέμου.

Απέναντί τους μια παρέα τριών ανήλικων με τους οποίους είχαν σοβαρό καβγά λίγες ώρες πριν, στο ίδιο σημείο. Τα αίματα άναψαν γρήγορα.

Η παρέα των τριών νεαρών κάλεσε ενισχύσεις. Στο σημείο έφτασαν με αυτοκίνητο πέντε φίλοι τους, ανάμεσά τους και το 15χρονο θύμα. Η κατάσταση δεν άργησε να βγει εκτός ελέγχου. Η μία παρέα άρχισε να καταδιώκει την άλλη στην οδό Μεγαλουπόλεως. Μερικές δεκάδες μέτρα μακριά, ο 17χρονος ακινητοποίησε τον 15χρονο και με ένα μαχαίρι τον κάρφωσε στο στήθος.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον 15χρονο σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

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