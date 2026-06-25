Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Ήταν μόλις 15 ετών

Snapshot Το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα ήταν 15 ετών και είχε απασχολήσει προηγουμένως τις Αρχές.

Η ταυτοποίηση του θύματος έγινε μέσω δακτυλοσκόπησης στη σορό του.

Ο 15χρονος είχε συλληφθεί πρόσφατα για κατοχή μαχαιριού και παλαιότερα για κατοχή σιδερογροθιάς.

Το επεισόδιο συνέβη ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ομάδας, με το θύμα να βρίσκεται στο όχημα που έφτασε στο σημείο της συμπλοκής.

Ο νεαρός δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα από άτομο που κατέβηκε από το ΙΧ και υπέκυψε αμέσως. Snapshot powered by AI

Ταυτοποιήθηκε το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα, και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 15χρονο, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Το νεαρό θύμα, ταυτοποιήθηκε με δακτυλοσκόπηση που έγινε στη σορό του, καθώς μέχρι και πριν από λίγη ώρα, δεν είχε εμφανιστεί κανείς να τον αναζητήσει... Ο 15χρονος πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί να έχει στην κατοχή του μαχαίρι, ενώ περίπου πριν από έναν χρόνο, είχε συλληφθεί ξανά, καθώς είχε στην κατοχή του σιδερογροθιά.

Σε ό,τι αφορά στην συμμετοχή του στο επεισόδιο που έγινε ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ομάδας, ο νεαρός βρισκόταν στο όχημα το οποίο έσπευσε στο συμβάν.

Ο 15χρονος κατέβηκε από το ΙΧ που έσπευσε στη συμπλοκή

Όπως έγραψε νωρίτερα το Newsbomb.gr στην πλατεία βρισκόταν μία παρέα, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με την άλλη. Οι τελευταίοι, τρεις στον αριθμό, φέρονται να κάλεσαν... ενισχύσεις και στο σημείο έσπευσε ένα ΙΧ που μετέφερε πέντε άτομα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και το 15χρονο θύμα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το χτύπημα με το μαχαίρι που κατάφερε ο επίσης ανήλικος δράστης στον 15χρονο, ήταν θανατηφόρο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο κι έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, καθώς ήταν ήδη νεκρό.

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