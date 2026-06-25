Καλλιθέα - αυτόπτης μάρτυρας: «Το παιδί ήταν ήδη νεκρό όταν του έκαναν ΚΑΡΠΑ»

Snapshot Στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Κρέμου και Μεγαλουπόλεως, μια συμπλοκή νεαρών οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου.

Ο 17χρονος κατέληξε σε ένα στενό περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο της συμπλοκής, όπου και εντοπίστηκε από διασώστες.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το παιδί είχε ήδη φύγει όταν του έκαναν ΚΑΡΠΑ και εξέφρασαν ανησυχία για την αυξανόμενη βία στην περιοχή.

Η αυτόπτης μάρτυρας δεν γνώριζε τα αίτια της συμπλοκής και διέψευσε την πιθανότητα οπαδικού επεισοδίου.

Υπήρξε έκκληση προς γονείς, σχολεία και κράτος να επιτηρούν καλύτερα τα παιδιά που κυκλοφορούν με μαχαίρια. Snapshot powered by AI

Στο πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κρέμου και Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, έγινε η συμπλοκή των νεαρών που συνεπλάκησαν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο νεαρός κατέληξε περίπου 300 μέτρα πιο κάτω, σ' ένα στενό, όπου έσπευσαν οι διασώστες για να τον παραλάβουν.

Το πάρκο όπου έγινε η συμπλοκή

Η περιγραφή της μάρτυρα

«Ήμασταν εδώ την ώρα που του έκαναν ΚΑΡΠΑ. Νομίζω είχε φύγει ήδη το παιδί» είπε εμφανώς χολωμένη η αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Εδώ στο ποτάμι πιο κάτω γίνονται πολλά. Αυτή η γειτονιά, είναι γεμάτη μονοκατοικίες, ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Δεν φοβόμασταν να αφήσουμε παράθυρο ή πόρτα ανοιχτή. Πλέον διπλομανταλώνουμε, έχουμε βάλει κάγκελα στα παράθυρα».

Κληθείσα να σχολιάσει αν ήταν οπαδικό επεισόδιο, η αυτόπτης μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε τα αίτια της συμπλοκής. «Τον λόγο δεν τον ξέρω, αλλά κι εμείς σήμερα το πρωί μάθαμε ότι ήταν ήδη νεκρό το παιδί, την έφαγε στο στήθος».

Κλείνοντας, ξέσπασε για τα όσα διαδραματίζονται συνεχώς στους δρόμους κι έχουν πρωταγωνιστές ανήλικους: «Τώρα αυτά τα παιδιά, που βγαίνουν έξω με μαχαίρια από το σπίτι τους, ο γονιός δεν βλέπει; Το σχολείο δεν βλέπει, ο καθηγητής δεν βλέπει; Το κράτος δεν βλέπει...;»

Το σημείο που έπεσε νεκρός ο 17χρονος

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