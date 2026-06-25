Καλλιθέα: Νεαρός τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο – Οκτώ προσαγωγές

Snapshot Νεαρός τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο στην Καλλιθέα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές στο πλαίσιο των ερευνών.

Στην περιοχή βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι για περαιτέρω εξέταση. Snapshot powered by AI

Νεαρό άτομο με τραύμα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο εντοπίστηκε περίπου τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε οκτώ προσαγωγές ατόμων.

Στην περιοχή εντοπίστηκε επίσης ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.