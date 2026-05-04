Χανιά: Κουκουλοφόρος εισέβαλε με αιχμηρό αντικείμενο σε μίνι μάρκετ και απείλησε υπάλληλο

Αναστάτωση προκάλεσε την Κυριακή το βράδυ, απόπειρεα ληστείας που έλαβε χώρα στα Χανιά.

Χαρακτηριστικά λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής, άγνωστος δράστης που φορούσε κουκούλα στο κεφάλι και μαύρα ρούχα, μπήκε σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Σούδας με σκοπό την κλοπή χρημάτων.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο άγνωστος, μπήκε στο κατάστημα υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, ενώ τελικά δεν πήρε κάτι από το κατάστημα, δεν ολοκλήρωσε την κλοπή και αποχώρησε με άδεια χέρια πεζός.

Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο για τον εντοπισμό του δράστη, με τις έρευνες να είναι σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης