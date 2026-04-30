Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έπιασε επ' αυτοφώρω διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

Snapshot Ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης εκτός υπηρεσίας συνέλαβε επ' αυτοφώρω έναν 34χρονο διαρρήκτη στον Κολωνό.

Ο δράστης επιτέθηκε με κατσαβίδι στον αστυνομικό, ο οποίος όμως τον αφοπλίσε και τον ακινητοποίησε μετά από πάλη.

Ο 34χρονος βρέθηκε με πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κολωνού για προανάκριση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα και παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του συνεργού του δράστη, που παραμένει ελεύθερος.

Αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας απόπειρα διάρρηξης σε αποθήκες πολυκατοικίας στον Κολωνό, η οποία κατέληξε σε σύλληψη έπειτα από συμπλοκή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής 26 Απριλίου, όταν ένας 34χρονος μαζί με τον συνεργό του επιχείρησαν να παραβιάσουν τους αποθηκευτικούς χώρους του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 34χρονος συνοδευόμενος από ένα δεύτερο άτομο που εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου, κατάφερε να παραβιάσει την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Αφού απέκτησε πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου, κατευθύνθηκε στο υπόγειο όπου βρίσκονται οι αποθήκες των ενοίκων με σκοπό την κλοπή.

Η δραστηριότητά του ωστόσο έγινε γρήγορα αντιληπτή από έναν ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος τυγχάνει να είναι αστυνομικός της Άμεσης Δράσης. Παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο αστυνομικός έσπευσε στο σημείο προκειμένου να αποτρέψει την κλοπή.

Η κατάσταση έλαβε γρήγορα επικίνδυνη τροπή όταν ο αστυνομικός πλησίασε τον δράστη. Ο 34χρονος αντέδρασε βίαια και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, προτάσσοντας ένα κατσαβίδι και επιχειρώντας να τον χτυπήσει. Ακολούθησε πάλη σώμα με σώμα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αστυνομικός, παρά τον ελαφρύ τραυματισμό του, κατάφερε με επιτυχία να αφοπλίσει και να ακινητοποιήσει τον δράστη ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Αμέσως μετά κλήθηκαν συνάδελφοί του από την Άμεση Δράση οι οποίοι έφτασαν στο σημείο και παρέλαβαν τον συλληφθέντα. Ο 34χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Σωματικός έλεγχος που του έγινε αποκάλυψε πως είχε στην κατοχή του πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν τρία κατσαβίδια, πολλά κλειδιά, ένας φακός και μια πένσα.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του που παραμένει ελεύθερος.

