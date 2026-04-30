Ανάβυσσος: Μαχαιρωμένος στην κοιλιακή χώρα 30χρονος άνδρας - Σοβαρή η κατάστασή του

Αιματηρό περιστατικό με έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής έξω από σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας περίπου 30 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής βρέθηκε μαχαιρωμένος στην κοιλιά, ύστερα από επεισόδιο που είχε με έναν επίσης αλλοδαπό, πακιστανικής καταγωγής.

Το θύμα διακομίσθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές συλλέγουν μαρτυρίες καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από το σούπερ μάρκετ.