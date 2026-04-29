Ιωάννινα: Έκλεβαν μίνι μάρκετ με «τσιλιαδόρο» – 3 συλλήψεις

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων οδήγησε στην εξιχνίαση κλοπής που σημειώθηκε σε μίνι μάρκετ της πόλης.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δράστες είναι τρεις ημεδαποί, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν μοιράσει ρόλους για την επιχείρησή τους.

ΌΙπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι δύο από αυτούς εισήλθαν στο κατάστημα και αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα, ενώ ο τρίτος της παρέας είχε αναλάβει τον ρόλο του «τσιλιαδόρου», περιμένοντας έξω από το μίνι μάρκετ για να ειδοποιήσει σε περίπτωση κινδύνου.

Αμέσως μετά την πράξη τους, οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή, όμως οι κινήσεις τους δεν έμειναν στο σκοτάδι.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων τους οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας για κλοπή κατά συναυτουργία, η οποία και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

