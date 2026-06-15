Αμερικανικό δικαστήριο επικύρωσε την απαγόρευση της FIFA για την προεπαναστατική ιρανική σημαία 

Snapshot Δικαστής στο Λος Άντζελες επικύρωσε την απαγόρευση της FIFA για την προεπαναστατική ιρανική σημαία στους χώρους του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αγωγή που αμφισβήτησε την απαγόρευση κατατέθηκε από το Institute for Voice of Liberty και έναν Ιρανό οπαδό.

Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα για αναστολή της απαγόρευσης, αναγνωρίζοντας περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου σε ιδιωτικούς χώρους.

Η FIFA χαρακτήρισε τη σημαία ως πολιτικό σύμβολο και απαγόρευσε πολιτικό, προσβλητικό ή διακριτικό υλικό στα στάδια. Snapshot powered by AI

Δικαστής στο Λος Άντζελες επικύρωσε την απαγόρευση της FIFA για την προεπαναστατική ιρανική σημαία στους χώρους διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από έκτακτη ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν τον εναρκτήριο αγώνα του Ιράν εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το The Athletic.

Η αγωγή, που κατατέθηκε από το Institute for Voice of Liberty και τον Sam Kermanian, έναν Ιρανό οπαδό που σκόπευε να παρακολουθήσει τον αγώνα, αμφισβήτησε την απαγόρευση της FIFA για τη σημαία με το λιοντάρι και τον ήλιο που συνδέεται με τη μοναρχία του Ιράν πριν από το 1979.

Ο δικαστής Curtis A. Kin του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες απέρριψε το αίτημα για αναστολή της απαγόρευσης.

«Η ελευθερία του λόγου είναι εξαιρετικά σημαντική, είναι ιερή, αποτελεί θεμέλιο της κοινωνίας μας, αλλά δεν είναι χωρίς περιορισμούς, όπως σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα, σε ιδιωτική ιδιοκτησία, και όπως αποδεικνύεται από προηγούμενες υποθέσεις, με λογικούς κανόνες. Απορρίπτω την αίτηση», δήλωσε ο Kin, σύμφωνα με το The Athletic.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η FIFA έκρινε τη σημαία ως πολιτικού χαρακτήρα βάσει του κώδικα δεοντολογίας των σταδίων, ο οποίος απαγορεύει πολιτικό, προσβλητικό ή διακριτικό υλικό στους χώρους διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

A Los Angeles judge upheld FIFA's ban on the pre-revolutionary Iranian flag at World Cup venues following an emergency hearing held hours before Iran's opening match against New Zealand, The Athletic reported.



The lawsuit, filed by the Institute for Voice of Liberty and Sam… pic.twitter.com/aXigCZoHzi — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2026

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