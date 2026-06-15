Μουντιάλ 2026: Απολύθηκε από τον πάγκο της Τυνησίας ο Λαμουσί, μετά τη συντριβή από τη Σουηδία

Snapshot Η Τυνησία απέλυσε τον προπονητή Σαμπρί Λαμούσι μετά την ήττα από τη Σουηδία στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ 2026.

Η Τυνησιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την προσωρινή τοποθέτηση του Μοντέρ Κεμπάιερ ως νέου προπονητή της εθνικής ομάδας.

Η Τυνησία θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία στον δεύτερο αγώνα του ομίλου πριν αντιμετωπίσει την Ολλανδία.

Η απόλυση του προπονητή μετά από κακό ξεκίνημα στο Μουντιάλ δεν είναι πρωτοφανής για την Τυνησία, καθώς το ίδιο συνέβη το 1998 με τον Χένρικ Κασπερτσάκ. Snapshot powered by AI

Η Τυνησία απέλυσε τον προπονητή της, Σαμπρί Λαμούτσι, μετά τον πρώτο της αγώνα στο Μουντιάλ 2026, μια βαριά ήττα με 5-1 από τη Σουηδία.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram της Τυνησιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφερόταν: «Επίσημα επιτεύχθηκε συμφωνία για την απομάκρυνση του προπονητή Σαμπρί Λαμούσι.

«Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον διορισμό του Μοντέρ Κεμπάιερ ως προπονητή της εθνικής ομάδας [σε προσωρινή βάση]».

Η Τυνησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στον δεύτερο αγώνα του ομίλου το Σάββατο, πριν αναμετρηθεί με την Ολλανδία.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Το πιο απίστευτο είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται για την Τυνησία. Το 1998, απέλυσαν τον Χένρικ Κασπερτσάκ μετά από ένα κακό ξεκίνημα. Τουλάχιστον ο Κασπερτσάκ πρόλαβε να συμπληρώσει δύο αγώνες στο τουρνουά της Γαλλίας.

Ο Τσα Μπουμ-κουν έχασε επίσης τη θέση του στην εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας κατά τη διάρκεια του ίδιου τουρνουά, ενώ ο Χουλέν Λοπετέγκι απολύθηκε από την Ισπανία μόλις δύο ημέρες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, αφού είχε ανακοινωθεί ως ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.

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