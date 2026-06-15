«Δεν είναι απλώς φίλαθλοι, αλλά παράδειγμα προς μίμηση» – Ο πλανήτης υποκλίνεται ξανά στους Ιάπωνες

Snapshot Οι Ιάπωνες φίλαθλοι καθάρισαν τις κερκίδες μετά τον αγώνα Ιαπωνία – Ολλανδία στο Μουντιάλ, συνεχίζοντας μία παράδοση σεβασμού στον δημόσιο χώρο.

Η κίνηση των Ιαπώνων φιλάθλων έχει γίνει γνωστή διεθνώς και απορρέει από την ιαπωνική εκπαίδευση που διδάσκει το ρητό «άφησέ το όπως το βρήκες».

Η συμπεριφορά αυτή εκφράζει την αθλητική κουλτούρα και παιδεία που διδάσκεται στην Ιαπωνία από τα σχολικά χρόνια. Snapshot powered by AI

Για ακόμη μία φορά, οι Ιάπωνες φίλαθλοι παρέδωσαν μαθήματα πολιτισμού και παιδείας, αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής τους κουλτούρας.

Μετά την αναμέτρηση της εθνικής τους ομάδας με την Ολλανδία για το Μουντιάλ, παρέμειναν στις κερκίδες για να καθαρίσουν τα απορρίμματα, συνεχίζοντας μία παράδοση που έχει κερδίσει τον θαυμασμό της διεθνούς κοινότητας.

Ο δημοσιογράφος του FOX 4, Στίβεν Ντάιλ, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ο Τζέιμις Γουίνστον, quarterback των New York Giants, ο οποίος συνεργάζεται με το FOX για την κάλυψη του Μουντιάλ, φαίνεται να βοηθά Ιάπωνες φιλάθλους να μαζέψουν σκουπίδια στις κερκίδες.

Οι φίλαθλοι της εθνικής Ιαπωνίας, γνωστοί ως «μπλε Σαμουράι», είχαν γίνει viral και στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ λόγω της ίδιας κίνησης μετά τους αγώνες. Αυτό συνέβη και τώρα, με φιλάθλους να μαζεύουν μπουκάλια και συσκευασίες φαγητού που είχαν μείνει στις κερκίδες.

«Οι Ιάπωνες φίλαθλοι σε διεθνείς διοργανώσεις που καθαρίζουν τα γήπεδα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο που έμαθαν να αντιμετωπίζουν τον αθλητισμό ήδη από τα σχολικά τους χρόνια», τόνισε ο Κοΐτσι Νακάνο, καθηγητής πολιτικής και ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Σοφία, μιλώντας στο AP.

Υπάρχει μία ιαπωνική φράση που αποτυπώνει αυτήν τη στάση: Tatsu tori ato wo nigosazu, που σημαίνει «άφησέ το όπως το βρήκες». Πρόκειται για αρχή που διδάσκεται ευρέως στην Ιαπωνία από το δημοτικό σχολείο, όταν οι μαθητές μαθαίνουν να καθαρίζουν μόνοι τους τους χώρους τους.

«Δεν είναι απλώς φίλαθλοι, αλλά παράδειγμα προς μίμηση», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χιλιάδες χρήστες αποθέωσαν για ακόμη μία φορά τους Ιάπωνες φιλάθλους. «Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η πραγματική παιδεία», «μακάρι να βλέπαμε τέτοιες εικόνες παντού» και «δεν καθαρίζουν μόνο τις κερκίδες, αλλά δίνουν μαθήματα σε όλο τον κόσμο» ήταν μερικά από τα σχόλια που ξεχώρισαν.

Ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας έληξε ισόπαλος (2–2) στην πρεμιέρα του Α’ ομίλου στο Ντάλας.

Τα γκολ των Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Κρισένσιο Σάμερβιλ έδωσαν δύο φορές προβάδισμα στους Ολλανδούς, όμως, η μαχητική Ιαπωνία βρήκε απάντηση, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας με κεφαλιά του Νταΐτσι Καμάντα στο 88ο λεπτό.

? | Vuelve un clásico de los Mundiales de fútbol: la afición japonesa limpia las gradas tras empatar ante Países Bajos https://t.co/LV2ZMpzVEn pic.twitter.com/Bwx0fV438M — EL PAÍS (@el_pais) June 15, 2026

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