Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2: Οι «μπλε σαμουράι» δεν τα παράτησαν και πήραν βαθμό από τους «οράνιε»

Σα να έπαιξαν δύο διαφορετικά παιχνίδια ήταν τα 45λεπτα στο Ολλανδία-Ιαπωνία που διεξήχθη στο Ντάλας. Κακό πρώτο μέρος, χωρίς πολλές φάσεις και ματς σκοπιμότητας. Το δεύτερο μέρος είχε τέσσερα γκολ, σασπένς, φάσεις και κυρίως αγωνία μέχρι το τέλος. Όταν και διαμορφώθηκε το 2-2.

Ισοπαλία που ήρθε δίκαια, καθώς οι «μπλε σαμουράι» έβγαλαν το γνωστό τους χαρακτήρα στο χορτάρι. Πειθαρχημένοι, με δυνάμεις και δεν παράτησαν το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί έδειξαν να εφησυχάζουν στο υπέρ τους προβάδισμα και τελικά το πλήρωσαν.

Έτσι ο 6ος όμιλος άρχισε με μια ισοπαλία που δείχνει πως όλα είναι ανοιχτά, με τους «οράνιε» να παραμένουν το φαβορί φυσικά. Η ομάδα του Κούμαν προηγήθηκε δύο φορές με Φαν Ντάικ και Σάμερβιλ, ο Νακαμούρα είχε ισοφαρίσει αρχικά και στο τέλος (89’) ο Καμάντα έδωσε το «χρυσό» βαθμό στους Ασιάτες στο ματς του Ντάλας.

Το φιλμ του αγώνα

3’ Ο Μάλεν έγινε κάτοχος με πλάτη στην περιοχή, γύρισε υπέροχα και σούταρε, με τον Σουζούκι να κάνει εξαιρετική επέμβαση σε κόρνερ.

28’ Ο Ίτο δοκίμασε να απειλήσει με μακρινό σουτ, η μπάλα έφυγε άουτ.

36’ Ο Μάλεν αυτή τη φορά προσπάθησε να παραβιάσει την εστία των Ιαπώνων με κεφαλιά, αλλά ο Σουζούκι ήταν ξανά σε ετοιμότητα.

36’ Φάουλ για τους Ολλανδούς, ο Χράφενμπεργκ έκανε το γύρισμα και ο Χάκπο με τη μία έστειλε την μπάλα άουτ.

43’ Πρώτη ουσιαστική απειλή για την Ιαπωνία, με τον Νακαμούρα να γίνεται κάτοχος εντός περιοχής, σούταρε χαμηλά και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

45’ Ωραία μπαλιά προς τον Ουέντα που έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Ολλανδών, μπήκε στην περιοχή, με το σουτ που δοκίμασε από πλάγια θέση να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

47’ Γύρισμα του Σάμερβιλ από δεξιά, δεν βρέθηκε συμπαίκτης του στην πορεία της μπάλας.

50’ ΓΚΟΛ 1-0: Στατική φάση για την Ολλανδία με τον Ρέιντερς, έδιωξε αρχικά η άμυνα της Ιαπωνίας, η μπάλα έφτασε στον Χράφενμπεργκ που έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Φαν Ντάικ με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα!

57’ ΓΚΟΛ 1-1: Οι Ιάπωνες «απαντούν» γρήγορα. Ωραία εναλλαγή της μπάλας, με τον Κούμπο από αριστερά να βρίσκει τον Νακαμούρα, ο οποίος λίγο έξω απ’ την περιοχή και με δύσκολη στάση σώματος έκανε ωραίο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Ολλανδών!

64’ ΓΚΟΛ 2-1: Οι «οράνιε» βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Χράφενμπεργκ άνοιξε στον Σάμερβιλ δεξιά. Αυτός κινήθηκε παράλληλα και μπήκε στην περιοχή, από διαγώνια θέση έκανε ωραίο πλασέ και νίκησε τον Σουζούκι!

67’ Ο Κούμπο από μακριά δοκίμασε να απειλήσει με σουτ, η μπάλα κατέληξε άουτ.

80’ Ο Ίτο έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Σιγκαβάρα απ’ το ύψος του πέναλτι πλάσαρε, με τον Φερμπρούχεν να μπλοκάρει.

89’ ΓΚΟΛ 2-2: Κόρνερ με τον Ίτο, ο Ογκάβα προσπάθησε για την κεφαλιά και τελικά ο Καμάντα ήταν αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση των Ιαπώνων!

Διαιτητής: Ι. Ιλφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Σάμερσβιλ, Ντεπάι

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Ντάικ, Φαν Χέκε, Φαν ντε Φεν, Χράφενμπεργκ (81' Ακε), Ρέιντερς (70' Τίμπερ), Ντε Γιονγκ, Σάμερβιλ (70' Κουπμάινερς), Χάκπο (85' Μπρομπέι), Μάλεν (70' Ντεπάι)

ΙΑΠΩΝΙΑ (Μοριγιάσου Χαγίμε): Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Γουατανάμπε (75' Τομιγιάσου), Ίτο (67' Ντ. Μαέντα), Κούμπο (75' Ογκάβα), Ντόαν (75' Σιγκαβάρα) , Νακαμούρα, Καμάντα, Σανό, Ουέντα (84' Σιογκάι)