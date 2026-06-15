Οι Ιάπωνες οπαδοί το έκαναν ξανά! Καθάρισαν το γήπεδο - Ο διπλός ρόλος της μπλε σακούλας

Οπαδοί της Ιαπωνίας μαζεύουν σκουπίδια στο γήπεδο μετά τον αγώνα ποδοσφαίρου του Ομίλου F του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας στο Άρλινγκτον του Τέξας, κοντά στο Ντάλας, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Snapshot Οι Ιάπωνες οπαδοί της εθνικής ομάδας καθάρισαν τις κερκίδες μετά την ισοπαλία 2

2 με την Ολλανδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Χρησιμοποίησαν μπλε σακούλες που αρχικά κούνησαν πανηγυρίζοντας για να μαζέψουν τα σκουπίδια στο γήπεδο.

Αυτή η παράδοση καθαρισμού των γηπέδων γίνεται από τους Ιάπωνες οπαδούς σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1998.

Η δράση τους τράβηξε την προσοχή του κοινού και στο Κατάρ το 2022 και τώρα στο AT&T Stadium.

Οι Ιάπωνες οπαδοί αφήνουν το γήπεδο καθαρό μετά τους αγώνες, χωρίς να αφήνουν σκουπίδια πίσω τους. Snapshot powered by AI

Οι οπαδοί της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας επανέλαβαν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο την παράδοση καθαρισμού των γηπέδων με το σφύριγμα της λήξης.

Οι μπλε σακούλες κουνούσαν νωρίτερα με ενθουσιασμό στον γκολ της ισοφάρισης στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για να μαζευτούν τα σκουπίδια.

Οι οπαδοί των Samurai Blue καθάρισαν τις κερκίδες πριν φύγουν από το γήπεδο την Κυριακή, μετά την ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία στον Όμιλο F.

Οι σκηνές με τους Ιάπωνες οπαδούς του ποδοσφαίρου να μαζεύουν και να σκουπίζουν τα σκουπίδια τράβηξαν για πρώτη φορά την προσοχή του κοινού κατά την πρώτη συμμετοχή της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γαλλία το 1998. Το κάνουν κάθε τέσσερα χρόνια από τότε, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ το 2022.

Τώρα έχουν αφήσει το στίγμα τους, αλλά όχι τα σκουπίδια τους στο AT&T Stadium, έδρα των Dallas Cowboys της NFL.