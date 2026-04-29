Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

Το θύμα είχε προηγούμενη αστυνομική εμπλοκή για υπόθεση ναρκωτικών στην Κόρινθο, όπου και διέμενε μόνιμα.

Νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ένας άνδρας Αλβανικής καταγωγής μέσα σε στάβλο στην περιοχή του Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας.

Το πτώμα εντόπισε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι ένα ζευγάρι, μια 50χρονη Ελληνίδα και ένας 47χρονος Αλβανός, και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές που απέκλεισαν το χώρο.

Το θύμα είναι 44χρονος Αλβανός που πυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα και ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην περιοχή, όπως ισχυρίστηκαν η 50χρονη και ο 47χρονος.

Ο στάβλος που βρέθηκε νεκρός ο αλλοδαπός ανήκει σε έναν 90χρονο Καλαματιανό, όπως αναφέρει το eleftheriaonline.gr.

Η κόρη του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη του στάβλου είναι η 50χρονη που αντίκρισε το μακάβριο θέαμα, μαζί με τον 47χρονο Αλβανό σύντροφό της, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα και τον φιλοξενούσαν τις τελευταίες ημέρες στο στάβλο.

Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας και να στρέφουν τις έρευνες τους προς κάθε κατεύθυνση, αφού θεωρείται πως πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας απέκλεισαν από νωρίς το απόγευμα το χώρο και προχώρησαν σε ανακρίσεις, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής του Μπουρνιά.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, δίνοντας περαιτέρω στοιχεία στην Αστυνομία προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα δεν ήταν κάτοικος Καλαμάτας, αλλά διέμενε μόνιμα στην περιοχή της Κορίνθου και πριν λίγα χρόνια είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, μιας και είχε συλληφθεί για καλλιέργεια φυτείας χασίς.