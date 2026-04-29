Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

Ο στάβλος που βρέθηκε νεκρός ο αλλοδαπός ανήκει σε έναν 90χρονο Καλαματιανό

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ένας 44χρονος Αλβανός βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι μέσα σε στάβλο στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας.
  • Το θύμα φιλοξενούνταν στον στάβλο που ανήκει σε 90χρονο Καλαματιανό, από την κόρη του και τον σύντροφό της.
  • Οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας και ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.
  • Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί και συλλέγονται στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.
  • Το θύμα είχε προηγούμενη αστυνομική εμπλοκή για υπόθεση ναρκωτικών στην Κόρινθο, όπου και διέμενε μόνιμα.
Νεκρός με τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ένας άνδρας Αλβανικής καταγωγής μέσα σε στάβλο στην περιοχή του Μπουρνιά, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας.

Το πτώμα εντόπισε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι ένα ζευγάρι, μια 50χρονη Ελληνίδα και ένας 47χρονος Αλβανός, και άμεσα ειδοποίησαν τις Αρχές που απέκλεισαν το χώρο.

Το θύμα είναι 44χρονος Αλβανός που πυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα και ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην περιοχή, όπως ισχυρίστηκαν η 50χρονη και ο 47χρονος.

Ο στάβλος που βρέθηκε νεκρός ο αλλοδαπός ανήκει σε έναν 90χρονο Καλαματιανό, όπως αναφέρει το eleftheriaonline.gr.

Η κόρη του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη του στάβλου είναι η 50χρονη που αντίκρισε το μακάβριο θέαμα, μαζί με τον 47χρονο Αλβανό σύντροφό της, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα και τον φιλοξενούσαν τις τελευταίες ημέρες στο στάβλο.

Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει εντοπιστεί, με τις Αρχές να έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας και να στρέφουν τις έρευνες τους προς κάθε κατεύθυνση, αφού θεωρείται πως πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας απέκλεισαν από νωρίς το απόγευμα το χώρο και προχώρησαν σε ανακρίσεις, συλλέγοντας στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από επιχειρήσεις της περιοχής του Μπουρνιά.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, δίνοντας περαιτέρω στοιχεία στην Αστυνομία προκειμένου να φτάσει στα ίχνη του δράστη ή των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα δεν ήταν κάτοικος Καλαμάτας, αλλά διέμενε μόνιμα στην περιοχή της Κορίνθου και πριν λίγα χρόνια είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, μιας και είχε συλληφθεί για καλλιέργεια φυτείας χασίς.

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει στις 16:00 υπό τον πρωθυπουργό - Η ατζέντα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν διαβατήρια με τo πρόσωπο του Τραμπ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στον ΕΦΚΑ και στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων για τα πυρά στον Κεραμεικό

08:21WHAT THE FACT

Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών

08:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Tι σημαίνει η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ - Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πού στοχεύει με την κίνηση της να μπει στο Defence μέσω της συνεργασίας με την Airbus

08:04ΜΑΝΤΕΙΟ

Είναι η 28η Απριλίου ιδανική μέρα για ανταρσίες; Σπάνε το καρτέλ τα ΗΑΕ, σενάρια για Τσίπρα-Ανδρουλάκη

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Bill Thomas Cheetah: Το αμερικανικό «αντίπαλο δέος» της Ferrari που πωλήθηκε 480.000 ευρώ

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ - Εγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Tζέιμς Κόμι: Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Πολλά προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Shrinkflation: Η «σιωπηλή» ακρίβεια στα ράφια – Πώς να την εντοπίσετε

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μαρόκο: Αγνοείται μοντέλο από τη Βρετανία

07:18ΕΛΛΑΔΑ

«Εμφύλιος» σε Μοναστήρι των Χανίων: «Στο σκαμνί» τρεις Αρχιμανδρίτες κι ένας Μητροπολίτης

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική και μομφή: Τα εργαλεία της αντιπολίτευσης για το «pressing διαρκείας» στην κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Καλαμάτα: Σεσημασμένος για ναρκωτικά ο 44χρονος Αλβανός που βρέθηκε νεκρός σε στάβλο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα δυο πρόσωπα του 89χρονου πιστολέρο: Ευγενικός, φυσιολάτρης και... εξπέρ στα όπλα

18:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ηχηρή πρόταση για Αγιά Σοφιά: Θα επιστραφεί στους Ορθόδοξους Χριστιανούς

07:30ΥΓΕΙΑ

Ποια «σιωπηλή» πάθηση των οστών επηρεάζει το 40% των ενηλίκων - Τι πρέπει να γνωρίζετε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάλυση: Μια νέα οικονομική κρίση μπορεί να έρχεται – Δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ - Εγκλωβίστηκε η γυναίκα οδηγός

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στη Μαγνησία: 96χρονη αυτοπυρπολήθηκε επειδή δεν άντεξε τον θάνατο της κόρης της

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Με πολιτικά μηνύματα και χιούμορ το δείπνο Τραμπ προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου στον Λευκό Οίκο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Tι σημαίνει η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ - Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Την... ξέρανε ο Ναν και το Final-4 περνάει από το T-Center

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Πολλά προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ