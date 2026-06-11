Flyover: Κλείνει για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος

Snapshot Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 από τις 23:00 έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 θα κλείσει πλήρως η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών όπως η Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ, Ελαιώνων και Φωκά, ενώ θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος από το Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 05:00.

Από το Σάββατο 13 Ιουνίου έως την Κυριακή 14 Ιουνίου απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένα τμήματα της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε οδούς Κατσιμίδη, Γ’ Σεπτεμβρίου και Εθνικής Αμύνης από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 18:00 έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 18:00.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις υποδείξεις της Τροχαίας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις προς τις αποκλεισμένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του Fly over.

Τον περασμένο Ιανουάριο είχε κατεδαφιστεί ο ένας κλάδος ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14 Ιουνίου) θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος.

Για τον λόγο αυτό από το βράδυ της Παρασκευής (12/6) θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).

Η ανακοίνωση της Τροχαίας

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (12/06/2026) και ώρα 23:00, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.

Το Σάββατο (13/06/2026) και περί ώρα 05:00, θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Επισημαίνεται ότι από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 του Σαββάτου (13-06-2026) και από ώρα 10:00 έως ώρα 22:00 της Κυριακής (14-06-2026) δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων επί της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από τούψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος).

Από ώρα 18:00 της Παρασκευής (12-06-2026) έως ώρα 18:00 της Κυριακής (14-06-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:

Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.

Γ’ Σεπτεμβρίου, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία.

Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

Η ενημέρωση από την εταιρεία

Την Παρασκευή 12/06/2026 και ώρα 23:00 θα εφαρμοσθεί 48-ωρος ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).

Αναλυτικότερα:

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω των οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω του κέντρου της πόλης.

Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία- Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Το Σάββατο 13/06/2026, περίπου ώρα 05:00 θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά.

Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται εκτελώντας την παράκαμψη διαμέσου των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας, η οποία εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι κάτοικοι:

του Πανοράματος και της περιοχής του Ν.751, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους:

από και προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών την οδό Θέρμης- Πανοράματος (Απ.Κουγιάμη).

από και προς τα δυτικά της πόλης (Καβάλα/Κατερίνη) τις Λεωφ. Κομνηνών & Παπανικολάου.

της Πυλαίας, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις την παράκαμψη δια μέσω των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου/Αλλατίνη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

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