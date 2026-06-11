Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός «πέταξε» πάνω από νησίδα και «καρφώθηκε» σε άλλο αυτοκίνητο

Snapshot Οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ «καβάλησε» διαχωριστική νησίδα και συγκρούστηκε με αντίθετα κινούμενο αυτοκίνητο στη Λαμία.

Ο οδηγός δεν είχε δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και Τροχαία, η οποία διαπίστωσε ότι ο οδηγός ήταν πάνω από το όριο αλκοόλ. Snapshot powered by AI

Κινηματογραφικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6/26) στην οδό Ταϋγέτου στο ύψος των Lidl, στη Λαμία.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ που κινούνταν προς Έκθεση, «καβάλησε» το διαχωριστικό διάζωμα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα προς ΚΤΕΛ. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Όπως ανέεφερε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης αυτόπτης μάρτυρας, όλα έγινα ξαφνικά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από τη μία στιγμή στην άλλη είδε το μπλε αυτοκίνητο να περνά από πάνω από το διάζωμα και να σταματά πάνω στο άλλο ΙΧ.

Στο σημείο έφτασε τόσο ασθενοφόρο όσο και πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας που υπέβαλαν σε αλκοολομέτρηση τον υπαίτιο οδηγό που βρέθηκε πάνω από το όριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε ούτε δίπλωμα γιατί του είχε αφαιρεθεί εξαιτίας της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ σε προγενέστερο έλεγχο, όταν και πάλι είχε συλληφθεί.

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