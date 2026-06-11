Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που παρενόχλησε δύο ανήλικες μέσα σε αστικό λεωφορείο
Το περιστατικό έγινε όταν το λεωφορείο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά, στον Βαρδάρη.
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- Ένας 38χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο 16χρονων κοριτσιών μέσα σε αστικό λεωφορείο.
- Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά, στον Βαρδάρη.
- Ο δράστης φέρεται να θώπευσε τη μία ανήλικη και να άγγιξε τη δεύτερη συνομήλική της.
- Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας που έσπευσαν στο σημείο.
Ένας 38χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την κατηγορία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, ο 38χρονος επέβαινε σε λεωφορείο αστικών συγκοινωνιών όπου και φέρεται να θώπευσε μια 16χρονη και να άγγιξε μια συνομήλική της. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, το περιστατικό έγινε όταν το λεωφορείο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά, στον Βαρδάρη.
Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας που έσπευσαν στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στον 38χρονο.
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