Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
Οι μαθητές εξετάστηκαν σήμερα στα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίστηκαν σήμερα, 11 Ιουνίου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ σήμερα με τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.
Δείτε αναλυτικά τα θέματα στα παραπάνω μαθήματαΗλεκτρικές Μηχανές Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Ναυσιπλοΐα ΙΙ Ναυτικές Μηχανές
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος: Μυστήριο με έντονη οσμή στην πόλη - Τι συμβαίνει
11:10 ∙ WHAT THE FACT
Μερομήνια: Ποιος μήνας του καλοκαιριού θα είναι ο δυσκολότερος
10:55 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Νέο Toyota Hilux: Έρχεται στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
10:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
IRIS: Νέες αλλαγές στις μεταφορές - Τι ισχύει από 30 Ιουνίου
09:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς
06:44 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δήμος προσφέρει επίδομα 150 ευρώ για το καλοκαίρι- ΕΔΩ οι αιτήσεις
19:28 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο
19:39 ∙ WHAT THE FACT