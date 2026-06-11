Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίστηκαν σήμερα, 11 Ιουνίου για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ σήμερα με τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

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