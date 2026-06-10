Βάσεις 2026: Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν - Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό

«Κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Βάσεις 2026: Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν - Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 για τα ΓΕΛ έχουν ολοκληρωθεί, ενώ για τα ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, με ειδικά μαθήματα και υγειονομικές εξετάσεις να διεξάγονται έως τις 26 Ιουνίου.
  • Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου ξεκινά στις αρχές Ιουλίου και διαρκεί περίπου 10 με 15 ημέρες, μετά την έκδοση προσωπικών κωδικών ασφαλείας.
  • Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας, με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και οριστικοποίησης, μετά την οποία δεν επιτρέπονται αλλαγές.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν μόνο σχολές για τις οποίες πληρούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και να οργανώσουν τις επιλογές τους σύμφωνα με την πραγματική τους προτίμηση.
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύονται παραδοσιακά στα τέλη Αυγούστου.
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Ολοκληρώθηκαν οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ενώ στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ και το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται σταδιακά και στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας: τη συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Σημειώνεται βέβαια ότι, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Επομένως η διαδικασία του Μηχανογραφικού θα ξεκινήσει όταν έχουν ολοκληρωθεί και αυτά τα στάδια των εξετάσεων. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, παρόλα αυτά, αποτελεί «κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς συχνά αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις γραπτές επιδόσεις των υποψηφίων.

Πότε υποβάλλεται το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πλειονότητα των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) πραγματοποιείται παραδοσιακά εντός του Ιουλίου.

  • Έκδοση κωδικών: Στα τέλη Ιουνίου (μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των ειδικών μαθημάτων), οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Λύκειά τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password).

  • Περίοδος υποβολής: Η επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει στις αρχές Ιουλίου. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.

  2. Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.

  3. Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

  4. Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

  • Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

  • Η πραγματική επιθυμία: Η σειρά προτίμησης πρέπει να αντατοκρίνεται στα πραγματικά «θέλω» του υποψηφίου και όχι αποκλειστικά στις βάσεις των σχολών. Το σύστημα εξετάζει τις επιλογές με τη σειρά που έχουν δηλωθεί.

Πότε ανακοινώνονται αποτελέσματα και Βάσεις

Από όταν τελειώσουν οι εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να περιμένουν ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς αυτά αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, γύρω στα τέλη Ιουνίου.

Λίγο περισσότερο θα χρειαστεί να περιμένουν και για να δουν πού τελικά πέτυχαν την εισαγωγή τους, καθώς παραδοσιακά οι Βάσεις των ΑΕΙ ανακοινώνονται περίπου στα τέλη Αύγουστου.

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