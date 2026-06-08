Πότε κλείνουν τα σχολεία - Αναλυτικές ημερομηνίες ανά βαθμίδα

Snapshot Οι Πανελλήνιες εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ δίνουν μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου και εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 16 έως 25 Ιουνίου.

Οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ θα διεξαχθούν από 15 έως 26 Ιουνίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου γίνονται από 18 έως 12 Ιουνίου.

Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα κλείσουν στις 15 Ιουνίου 2026. Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες σχολικές τους ημέρες διανύουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων, οι οποίοι περιμένουν πως και πως να κλείσουν τα σχολεία, για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου ολοκλήρωσνα σήμερα την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι υποψήφιοι των ΓΕΛ έδωσαν τα τελευταία τους μαθήματα.

Από την άλλη, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, έως τις 15 Ιουνίου δίνουν τα μαθήματα ειδικότητας, ενώ οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Από τις 18 έως τις 12 Ιουνίου διεξάγονται οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Όσο για τους μαθητές του Γυμνασίου, χθες μπήκαν και αυτοί σε διαδικασία ενδοσχολικών εξετάσεων, οι οποίες θα διεξάγονται έως τις 15 Ιουνίου.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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