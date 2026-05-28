Πανελλήνιες 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 30 Μαΐου για τα Επαγγελματικά Λύκεια.
  • Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι 08:30 π.μ., με προσέλευση υποψηφίων μέχρι τις 08:00 π.μ., και η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί τέσσερις.
  • Οι ειδικές και μουσικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026, με συγκεκριμένες ώρες έναρξης και διαφορετικές διάρκειες ανά μάθημα.
  • Η προθεσμία για τις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ είναι από 15 έως 26 Ιουνίου 2026.
  • Το διδακτικό έτος λήγει στις 27 Μαΐου 2026 για τα γυμνάσια και στις 15 Ιουνίου 2026 για νηπιαγωγεία και δημοτικά.
Οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») διεξήχθησαν για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ' λυκείου, μέχρι τη Δευτέρα 25η Μαΐου 2026, και πλέον ακολουθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για την εγκύκλιο που αφορά στις εξετάσεις Γυμνασίου πατήστε ΕΔΩ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29-5-2026

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

3-6-2026

- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5-6-2026

- ΛΑΤΙΝΙΚΑ

- ΧΗΜΕΙΑ

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8-6-2026

- ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΦΥΣΙΚΗ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

30-5-2026

- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

2-6-2026

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΠΕΜΠΤΗ

4-6-2026

- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

6-6-2026

- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ

9-6-2026

- ΥΓΙΕΙΝΗ

- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

11-6-2026

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

13-6-2026

- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15-6-2026

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

16-6-2026

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17-6-2026

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

18-6-2026

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19-6-2026

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

20-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

22-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

23-6-2026

ΓΑΛΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-6-2026

ΙΤΑΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

25-6-2026

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες,
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια 3 ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

Τελική ευθεία για τα γυμνάσια

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025.

Για την εγκύκλιο που αφορά στις εξετάσεις Λυκείων πατήστε ΕΔΩ

Πότε κλείνουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία

Τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

