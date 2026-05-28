Ιράν: «Δεν μας επηρεάζει η ρητορική Τραμπ» – Αμετακίνητη η Τεχεράνη στις «κόκκινες γραμμές» της

Ο Τραμπ προσπαθεί να ξεπεράσει το «στρατηγικό αδιέξοδο» μέσω εναλλαγής απειλών και εκκλήσεων για συμφωνία.

Το Ιράν δεν πρόκειται να κάνει πίσω εξαιτίας της ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Εμπραχίμ Αζιζί, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Αζιζί ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα παραμείνει σταθερή στις «κόκκινες γραμμές» της, τις οποίες συνέδεσε με το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, τη διατήρηση αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων.

«Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει λόγω της ρητορικής του Τραμπ», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να βρει διέξοδο από το «στρατηγικό αδιέξοδο» στο οποίο έχει περιέλθει, εναλλάσσοντας απειλές με εκκλήσεις για συμφωνία.