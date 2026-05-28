Νορβηγία: Στο νοσοκομείο η 88χρονη βασίλισσα Σόνια λόγω καρδιακών προβλημάτων

Η 88χρονη βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας εισήχθη την Τετάρτη (27/5) σε νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων, όπως ανακοίνωσαν τα νορβηγικά ανάκτορα.

Την Κυριακή είχε γίνει γνωστό πως βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και σήμερα εισήχθη στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο, όπου θα παραμείνει «για μερικές ημέρες» υπό ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του παλατιού.

Νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ Ε', βρίσκεται σε περιοδεία στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπληρώνοντας πως – εκτός απροόπτου – αναμένεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του.

Τον Ιανουάριο του 2025, η βασίλισσα Σόνια εισήχθη σε νοσοκομείο λόγω κολπικής μαρμαρυγής και υποβλήθηκε σε επέμβαση για τοποθέτηση βηματοδότη.