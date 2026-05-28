Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν – Κοντά στο Ορμούζ η επίθεση – Εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς

Snapshot Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Στενό του Ορμούζ που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και τη ναυσιπλοΐα.

Τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν ανατολικά της Μπαντάρ Αμπάς, με ενεργοποίηση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή.

Οι ακριβείς αιτίες και τοποθεσίες των εκρήξεων ερευνώνται από τις ιρανικές αρχές.

Τα πλήγματα και οι εκρήξεις συμβαίνουν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν για το Ορμούζ, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικού στρατιωτικού στόχου κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Κατά την ίδια πηγή, ο στόχος θεωρήθηκε απειλή τόσο για αμερικανικές δυνάμεις όσο και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Λίγο νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, περίπου στη 01:30 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί η ακριβής τοποθεσία και η προέλευση των εκρήξεων.

Το Fars ανέφερε ακόμη ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Μπαντάρ Αμπάς ενεργοποιήθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα.

Η νέα ένταση καταγράφεται ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για πιθανή συμφωνία σχετικά με το Ορμούζ, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

