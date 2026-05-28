Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Προκλητική ειρωνεία και καμία ουσία»

Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει το κόμμα «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ειρωνεία, γενικόλογες αναφορές και έλλειψη ουσίας.

Στην ανακοίνωση ασκείται κριτική στην εισαγωγική τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού για τα πολιτικά κόμματα, ενώ επισημαίνεται ότι τα κόμματα αποτελούν θεσμικό πυλώνα της Δημοκρατίας και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «αναλώσιμα».

Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αμφισβητεί τις αναφορές του κ. Τσίπρα σε αξιοπρεπή ζωή, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση της εργασίας, υπενθυμίζοντας το τρίτο μνημόνιο και τη στάση του μετά το δημοψήφισμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των πολιτικών ασυλιών, με την «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» να κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν στήριξε τον αγώνα για την κατάργηση της ασυλίας των πολιτικών, συνδέοντας το θέμα και με την υπόθεση των Τεμπών.

Τέλος, ασκείται κριτική και στις αναφορές του για την οικονομία και τις τράπεζες, με το κόμμα να υποστηρίζει ότι επί κυβέρνησής του άνοιξε ο δρόμος για τα funds και την εκχώρηση δανείων.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία» αναφέρει:

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.

Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν.

Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.

Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική:

Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.

Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.

Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.»