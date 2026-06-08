Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Snapshot Στις 8 Ιουνίου 2026 ολοκληρώθηκε η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε Ιστορία (Ανθρωπιστικές Σπουδές), Φυσική (Θετικές Σπουδές και Σπουδές Υγείας) και Οικονομία (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα των εξετάσεων για το 2026.

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝΕΟ», παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα θέματα και τις απαντήσεις.

Τα θέματα των τριών μαθημάτων είναι διαθέσιμα σε αρχεία PDF για πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους. Snapshot powered by AI

Τα θέματα των μαθημάτων στις Πανελλήνιες 2026 ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Με τα μαθήματα Προσανατολισμού ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, η εξεταστική διαδικασία για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην Ιστορία για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Φυσική για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και στην Οικονομία για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

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