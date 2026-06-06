Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Snapshot Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν τις Πανελλήνιες εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας σήμερα, Σάββατο.

Τα μαθήματα ειδικότητας είναι Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 8:30 και οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στις αίθουσες έως τις 8:00.

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 3 ώρες, εκτός από το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Snapshot powered by AI

Σε μαθήματα ειδκότητας εξετάστηκαν σήμερα στο πλαίσιο των Πανελληνίων εξετάσεων οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι ήταν τα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Δείτε τα θέματα στην ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Δείτε τα θέματα στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δείτε τα θέματα στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δείτε τα θέματα στο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.