Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αντί να καλέσουν άμεσα τις Αρχές ή να ζητήσουν βοήθεια, φέρεται να μετέφεραν τον ηλικιωμένο σε άλλο σημείο και να τον εγκατέλειψαν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο άτυχος άνδρας φέρεται να είχε μεταβεί μαζί με τους δύο κατηγορούμενους σε σημείο όπου σκόπευαν να αφαιρέσουν καλώδια από μετασχηματιστή.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής, ο ηλικιωμένος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, αντί να καλέσουν άμεσα τις Αρχές ή να ζητήσουν βοήθεια, φέρεται να μετέφεραν τον ηλικιωμένο σε άλλο σημείο και να τον εγκατέλειψαν, προκειμένου – όπως εκτιμάται – να αποφύγουν τις συνέπειες της υπόθεσης.

Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι ο άνδρας δεν ήταν νεκρός όταν τον μετέφεραν και ότι δεν γνώριζαν την πραγματική κατάσταση της υγείας του.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, ωστόσο, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να πείθει τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος των δύο συλληφθέντων, καθώς και το χρονικό της μοιραίας νύχτας.

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