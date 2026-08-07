Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

Ο φυσικοθεραπευτής του Ντιέγκο Μαραντόνα περιέγραψε τη δραματική επιδείνωση της υγείας του, υποστηρίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις του αγνοήθηκαν

Γιάννης Νικηφοράκης

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Οι αποκαλύψεις για τις τελευταίες ημέρες του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζουν να προκαλούν ρίγος. Νέα κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο του Αργεντινού θρύλου περιγράφει έναν άνθρωπο που είχε εγκαταλείψει κάθε διάθεση για ζωή, ενώ, οι προειδοποιήσεις για την επιδεινούμενη υγεία του, σύμφωνα με τον μάρτυρα, δεν εισακούστηκαν.

«Δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι»

Σχεδόν έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, η εισαγγελική Αρχή υποστηρίζει ότι παραλείψεις και αμέλεια στην παροχή ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να συνέβαλαν σε αυτήν την τραγική εξέλιξη. Από τις πλέον συγκλονιστικές καταθέσεις ήταν εκείνη του φυσικοθεραπευτή και μασέρ, Νικολάς Ταφαρέλ, ο οποίος περιέγραψε την κατάρρευση της σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης του Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, ο Ταφαρέλ ανέφερε ότι ο Μαραντόνα «δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι, δεν ήθελε να φάει και αρνιόταν ακόμη και να πλυθεί». Όπως τόνισε, είχε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του προς την ιατρική ομάδα, ζητώντας να υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασής του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναπαράχθηκε ηχητικό μήνυμα που επιβεβαίωνε τις παρεμβάσεις του.

Υποστήριξε ότι είχε επισημάνει πολλές φορές την επιδείνωση της υγείας του πρώην αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, αλλά χωρίς να διαπιστώσει ουσιαστική ανταπόκριση. «Τους ενημέρωνα για τα προβλήματα που έβλεπα, αλλά δεν είδα ούτε συγκεκριμένες ενέργειες ούτε άμεση αντιμετώπιση», υπογράμμισε εμφανώς συγκινημένος.

«Ήταν φουσκωμένος, τα πόδια του είχαν πρηστεί», έλεγε, όμως, οι γιατροί τον καθησύχαζαν διαρκώς, λέγοντάς του πως η κατάσταση θα βελτιωνόταν. «Μου έλεγαν να μην ανησυχώ, ότι όλα αυτά θα περνούσαν. Όταν βρίσκεσαι σε τέτοια κατάσταση, εμπιστεύεσαι τους γιατρούς και πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως αυτό δεν συνέβη», προσέθεσε.

Η τελευταία συνάντηση και το «όχι» στο μάτε

Ο Ταφαρέλ θυμήθηκε και την τελευταία φορά που είδε τον Μαραντόνα, την 24η Νοεμβρίου 2020, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Όπως κατέθεσε, του πρότεινε να καθίσουν μαζί και να πιουν ένα μάτε, το παραδοσιακό αφέψημα της Αργεντινής, ωστόσο, εκείνος αρνήθηκε. «Μου είπε: “Δεν θέλω τίποτα, Ταφίτα, φτάνει πια”. Τον ρώτησα: Τι εννοείς όταν λες “φτάνει πια;” και μου απάντησε: “Τίποτα... φτάνει πια. Ως εδώ…”».

Τα ερωτήματα γύρω από τον χρόνο του θανάτου

Πάντως, ένα από τα βασικά ζητήματα της δίκης αφορά τον χρόνο και τις συνθήκες του θανάτου του Μαραντόνα. Σύμφωνα με τα πορίσματα των ιατροδικαστών, ο Μαραντόνα παρέμεινε για ώρες σε επιθανάτια αγωνία πριν καταλήξει, αν και οι ειδικοί διαφωνούν ως προς την ακριβή διάρκεια αυτής.

Οι επτά κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως και 25 ετών, απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και ότι οι πράξεις τους δεν συνδέονται άμεσα με τα αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν μηνύματα από ομαδική συνομιλία των ανδρών ασφαλείας που βρίσκονταν στην κατοικία του Μαραντόνα. Μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με τα μηνύματα που αναγνώστηκαν στο δικαστήριο, σχολίαζαν ότι οι γιατροί «είχαν πανικοβληθεί» και ότι «θα κατέληγαν στη φυλακή».

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