Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα προειδοποιεί τους τουρίστες να μείνουν μακριά από την Κορσική

Snapshot Η ένοπλη αυτονομιστική ομάδα FLNC-UC προειδοποίησε τους τουρίστες να μην εγκατασταθούν στην Κορσική, επικαλούμενη ανεπαρκή αναγνώριση των εθνικών δικαιωμάτων τους από το προτεινόμενο νομοσχέδιο για αυτονομία.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για «εγκληματική συνωμοσία για τρομοκρατικές πράξεις» και παράνομη κατοχή όπλων μετά τις απειλές της ομάδας.

Το FLNC-UC, που ιδρύθηκε το 1976 και επανεμφανίστηκε πρόσφατα, έχει ιστορικό βομβιστικών επιθέσεων με στόχο κυρίως εξοχικές κατοικίες και κρατικές υπηρεσίες.

Παρά τις απειλές, η ομάδα δηλώνει δέσμευση σε μονομερείς ειρηνευτικές προσπάθειες και πολιτική επίλυση του αυτονομιστικού ζητήματος.

Η επανεμφάνιση της ομάδας συμπίπτει με αυξανόμενες κοινωνικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις κατά του υπερβολικού τουρισμού σε περιοχές της Μεσογείου, όπως η Κορσική, η Μαγιόρκα και τα Κανάρια Νησιά. Snapshot powered by AI

Ένα τρομοκρατικό σκηνικό στήνει η επανεμφάνιση μίας ένοπλης ομάδας αυτονομιστών, η οποία προειδοποίησε τους τουρίστες που σκέφτονται να βρεθούν στην Κορσική, είτε για μόνιμη εγκατάσταση, είτε αγοράζοντας ακίνητο, να το ξανασκεφτούν.

Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο της Κορσικής-Ένωση Μαχητών (FLNC-UC) δημοσίευσε ένα βίντεο την Πέμπτη, στο οποίο περίπου δώδεκα ένοπλα μέλη με κουκούλες στέκονται με υποπολυβόλα και τουφέκια, εκτοξεύοντας απειλές.

Το βίντεο προέκυψε καθώς το FLNC-UC ισχυρίζεται ότι τα σχέδια για μεγαλύτερη αυτονομία στο νησί της Μεσογείου δεν προχωρούν αρκετά.

“Restez chez vous, ne vous considérez pas en sécurité” : les menaces du FLNC contre les non-Corses qui viennent s’installer sur l’île



Lors d’une conférence de presse clandestine, des membres armés et cagoulés du FLNC-UC ont mis en garde les non-Corses s’installant sur l’île,… pic.twitter.com/HrWyBBpINN — LMS Radio, La Musique Star 🇨🇵 (@LAMUSIQUESTAR) August 6, 2026

Η ομάδα λέει ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι μια «μεταμφίεση» επειδή δεν αναγνωρίζει σωστά τον λαό της Κορσικής. Το νομοσχέδιο πέρασε από την κάτω βουλή της Γαλλίας τον Ιούνιο και θα υποβληθεί στη Γερουσία από τον Οκτώβριο.

Η απειλή έγινε κατά τη διάρκεια μιας μυστικής συνέντευξης Τύπου, στις 4 Αυγούστου, στην οποία συμμετείχε μόνο το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Corse Matin, καθώς ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης που προσκλήθηκε.

Οι ένοπλοι κουκουλοφόροι απέρριψαν την προτεινόμενη αυτονομία για το νησί και απείλησαν τους μη Κορσικανούς να μετακομίσουν εκεί. Κατήγγειλαν αυτό που αποκαλούσαν «αχαλίνωτη αποικιοκρατία των εποίκων», που συνδέεται με την ετήσια εισροή σχεδόν 5.000 ξένων, κυρίως από τη Γαλλία, και τη σημαντική αύξηση των δεύτερων κατοικιών.

Προειδοποίησαν: «Μέχρι να αναγνωριστούν τα εθνικά μας δικαιώματα, λέμε: «Μείνετε σπίτι». Αν δεν μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τους εαυτούς σας ασφαλείς εδώ».

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα στις 6 Αυγούστου για «εγκληματική συνωμοσία για τη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων». Αυτή η έρευνα περιλαμβάνει επίσης έρευνες που σχετίζονται με «την απόκτηση, κατοχή και μεταφορά όπλων, πυρομαχικών ή εξαρτημάτων όπλων κατηγορίας Α και Β που σχετίζονται με τρομοκρατική επιχείρηση», όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Το FLNC-UC ιδρύθηκε ως αυτονομιστική και παραστρατιωτική οργάνωση που επιδιώκει να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της Κορσικής από τη Γαλλία. Η ομάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια το 1976, όταν ανέλαβε την ευθύνη για 18 επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας «μπλε νύχτας».

Ο όρος «μπλε νύχτα» χρησιμοποιείται τοπικά για να περιγράψει μια συντονισμένη σειρά εκρήξεων και βομβιστικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας νύχτας και σε διάφορους στόχους.

Το 1988 κατέληξε σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη γαλλική κυβέρνηση. Το 1999, πολλές φατρίες συγχωνεύτηκαν για να σχηματίσουν το FLNC-UC, το οποίο είναι η μεγαλύτερη αυτονομιστική ομάδα στην Κορσική, αν και δεν είναι η μόνη.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό που αποδίδεται στην οργάνωση συνέβη τον Οκτώβριο του 2023, όταν 45 εκρήξεις στόχευαν κυρίως εξοχικές κατοικίες και μια εγκαταλελειμμένη εφορία στο Αζαξιό. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Παρά αυτές τις απειλές, το FLNC δήλωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει τις μονομερείς ειρηνευτικές προσπάθειες και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια γνήσια πολιτική επίλυση.

Η επανεμφάνιση της αυτονομιστικής ομάδα, γίνεται με φόντο στις αντιδράσεις και διαδηλώσεις επίσης κατά του τουρισμού, κυρίως στην Ισπανία, όπου στη Μαγιόρκα, όπου τον περασμένο μήνα, περισσότεροι από 25.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της πρωτεύουσας, Πάλμα, για να πολεμήσουν κατά των παραθεριστών.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «οι τουρίστες πάνε σπίτι τους», ισχυρίστηκαν ότι το hotspot των διακοπών είχε «φτάσει στα όριά του» τσακώθηκαν με αστυνομικούς.

Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες αγανακτισμένοι ντόπιοι στα Κανάρια Νησιά βγήκαν στους δρόμους τον Μάιο του 2025 για αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι ένα «υπερβολικό» τουριστικό μοντέλο.