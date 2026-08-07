Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά

«Η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, περιγράφοντας την τεχνική πολυπλοκότητα του έργου

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Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε νέα, καθοριστική φάση εισέρχεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς από απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια (trial run) σε ολόκληρο το δίκτυο, εν όψει της παράδοσής της σε εμπορική λειτουργία.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, σε συνέντευξή του στον Μάκη Πολλάτο και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, από το Ηράκλειο, όπου παρευρέθηκε στην υπογραφή της σύμβασης προμήθειας των συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου του Καστελλίου – ένα ακόμη έργο-ορόσημο των υποδομών της χώρας.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, πρόκειται για την τελευταία και πλέον κρίσιμη δοκιμασία πριν από την παράδοση: Οι νέοι συρμοί και το σύνολο του δικτύου πρέπει να λειτουργήσουν για ένα διάστημα σε πλήρη προσομοίωση κανονικών συνθηκών, ώστε να πιστοποιηθεί η απόλυτα ασφαλής λειτουργία τους πριν εκδοθεί η σχετική άδεια. Στην πρώτη φάση τα δρομολόγια θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες, χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής.

«Η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ταχιάος, περιγράφοντας την τεχνική πολυπλοκότητα του έργου: Δεν πρόκειται για απλή γραμμική προέκταση αλλά για κλάδο με διασταύρωση, ενώ στο δίκτυο προστίθενται 15 νέα, επίσης πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα, συστήματα από διαφορετικούς προμηθευτές, τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν με απόλυτη συμβατότητα μεταξύ τους.

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δρομολογεί τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εισιτηρίων στη Θεσσαλονίκη: Ενιαίο εισιτήριο ΟΑΣΘ – μετρό για ευκολότερες μετεπιβιβάσεις, και επέκταση του tap and pay, ώστε ο επιβάτης να μπαίνει στο μετρό απευθείας με την τραπεζική του κάρτα, με αυτόματη πίστωση των εκπτώσεων που δικαιούται ως τακτικός χρήστης.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα, ο κ. Ταχιάος επιβεβαίωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, περιοχή με σημαντική πληθυσμιακή και αναπτυξιακή δυναμική. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανάθεση της μελέτης κόστους-οφέλους, ώστε το έργο αυτό να ενταχθεί απολύτως ώριμο, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπαίνουν τώρα σε φάση διαπραγμάτευσης.

Τι είπε για την Γραμμή 4 στην Αθήνα

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της Γραμμής 4 στην Αθήνα, όπου στην περιοχή της Κυψέλης έχει προκύψει ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την ηρεμία των κατοίκων.

Ο κ. Ταχιάος εξέφρασε την κατανόηση του για την εύλογη ανησυχία όσων ζουν στην περιοχή, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο παρακολουθεί το θέμα από κοντά και σε καθημερινή βάση.

Όπως διευκρίνισε, δεν προκύπτουν ενδείξεις στατικού προβλήματος στα κτίρια που έχουν επηρεαστεί, ωστόσο οι εργασίες έχουν διακοπεί προσωρινά στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες, σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους και πανεπιστημιακούς, ώστε το έργο να συνεχιστεί μόνο όταν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ασφάλειας.

Ξεκαθάρισε ότι το κόστος αποκατάστασης των βλαβών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση, και όχι τους θιγόμενους πολίτες.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο στόχος παράδοσης της Γραμμής 4 παραμένει το 2032.

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