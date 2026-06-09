Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίστηκαν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ σήμερα με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα στα παραπάνω μαθήματα

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