Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
Οι μαθητές εξετάστηκαν σήμερα στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.
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Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίστηκαν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ σήμερα με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών.
Δείτε αναλυτικά τα θέματα στα παραπάνω μαθήματαΤα θέματα στην Υγιεινή Τα θέματα στο Ναυτικό Δίκαιο Τα θέματα στις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Τα θέματα στα Στοιχεία Μηχανών
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