Μηχανογραφικό 2026: Πώς να το συμπληρώσετε - Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Snapshot Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι κρίσιμη και συχνά εξίσου σημαντική με τις γραπτές επιδόσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ιεραρχήσουν τις σχολές με βάση την πραγματική τους επιθυμία, χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά σε προηγούμενες βάσεις εισαγωγής.

Η υποβολή του μηχανογραφικού γίνεται ηλεκτρονικά τον Ιούλιο, μετά την έκδοση κωδικών στα τέλη Ιουνίου, με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και οριστικοποίησης εντός 10

15 ημερών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μόνο σχολές για τις οποίες πληρούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά τμήμα.

Η απόφαση για τη συμπλήρωση είναι αποκλειστικό προνόμιο του υποψηφίου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς. Snapshot powered by AI

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 ολοκληρώθηκαν χθες, Δευτέρα, για τους υποψηφίους των ΓΕΛ με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Το «βλέμμα» των υποψηφίων των ΕΠΑΛ θα στραφεί προς το Μηχανογραφικό στα τέλη του μήνα, καθώς έως τις 15 Ιουνίου δίνουν τα μαθήματα ειδικότητας, ενώ οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί «κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς συχνά αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις γραπτές επιδόσεις των υποψηφίων.

Οδηγός για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μίλησε στην ΕΡΤ και παρουσίασε τα κύρια λάθη κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε «απώλεια» θέσης σε σχολή επιθυμίας.

Ερωτώμενος για το τι πρέπει να προτάσσει κανείς περισσότερο, την απόδοσή του ή τα θέλω του, ο κ. Χατζητέγας είπε ότι «θα πρέπει ο υποψήφιος μαθητής να κλίνει στο δεύτερο σενάριο, δηλαδή στην φθίνουσα σειρά επιθυμίας. Έτσι, πρέπει να συμπληρώνεται το μηχανογραφικό. Ωστόσο, απαιτεί διερεύνηση, λήψη απόφασης η οποία θα πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο του ίδιου του παιδιού».

Συνεχίζοντας, διευκρίνισε ότι «σε αυτήν την κατεύθυνση, θα έλεγα ότι το μηχανογραφικό έχει δύο όψεις: το ένα είναι η όψη της συμβουλευτικής, δηλαδή το παιδί να τυχάνει μίας συμβουλευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν κέντρα συμβουλευτικής, και δημόσια και ιδιωτικά, στα οποία μπορεί να καταφύγει κανείς σε πρώτο χρόνο. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, είναι το τεχνικό».

Προσχέδιο Μηχανογραφικού

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζητέγας παρουσίασε, κατά τη δική του εκτίμηση, τρία βήματα για τη σωστή συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού δελτίου: αρχικά, συστήνει στους υποψήφιους μαθητές να εκτυπώσουν τις Σχολές του Επιστημονικού τους Πεδίου και στη συνέχεια, να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, δηλαδή τα διδασκόμενα μαθήματα.

«Καλό είναι να μην το κάνει μόνος του ο μαθητής, αλλά υπό την καθοδήγηση ειδικών» πρόσθεσε. Ως προς το τρίτο βήμα, «ζήτησε» από τους υποψήφιους μαθητές να χαρακτηρίσουν την κάθε Σχολή ή Τμήμα με τα γράμματα Α, Β, Γ ως εξής:

Α) τις σχολές που σε ενδιαφέρουν πολύ τα μαθήματα

Β) τις σχολές που σε ενδιαφέρουν λιγότερο

Γ) τις σχολές που δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου

«Επίλεξε τις σχολές που σε ενδιαφέρουν πραγματικά, ανεξάρτητα από την εκτίμησή σου για τους βαθμούς σου και περσινές βάσεις!», ανέφερε και τόνισε ότι «είναι σημαντικό να συμπληρώσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Το λέμε αυτό, ειδικά για τα παιδιά που θα βρεθούν κοντά στο βαθμολογικό όριο».

«Ιεράρχησε με ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια με βάση την απόλυτη σειρά προτίμησής σου! Αρχικά, αυτές της κατηγορίας Α και στη συνέχεια της Β και της Γ!».

Ως προς τις σημαντικές επισημάνσεις σε ένα μηχανογραφικό, τόνισε:

Συμπλήρωσε το μηχανογραφικό χωρίς να κοιτάς τις βάσεις των προηγούμενων ετών, με φθίνουσα σειρά επιθυμίας, μελετώντας προσεχτικά τα Προγράμματα Σπουδών.

Δήλωσε όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Μην παραλείψεις να συμπληρώσεις και το Παράλληλο Μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ.

Καθηγητές, Γονείς, Συγγενείς και Φίλοι παρέχουν χρήσιμες συμβουλές, όμως μόνο εσύ ο Υποψήφιος Φοιτητής Αποφασίζεις.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Απαντώντας στο ερώτημα για το πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες, σημείωσε: «οι βαθμολογίες της πρώτης φάσης, εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στις 23 με 24 Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία σταδιακή ανακοίνωση των ειδικών μαθημάτων και των επιδόσεων των μαθητών των ΕΠΑΛ».

«Έτσι, η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του ίδιου μήνα», κατέληξε.

Πότε υποβάλλεται το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026

Η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πλειονότητα των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) πραγματοποιείται παραδοσιακά εντός του Ιουλίου.

Έκδοση κωδικών: Στα τέλη Ιουνίου (μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των ειδικών μαθημάτων), οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Λύκειά τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password).

Περίοδος υποβολής: Η επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει στις αρχές Ιουλίου. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr. Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του. Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

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