Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις μετά την παραίτηση Χίλι

Ο βουλευτής του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος και δήμαρχος του Νότιου Γιορκσάιρ, Νταν Τζάρβις, καταθέτει στεφάνι με παπαρούνες κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης στο Μνημείο των Πεσόντων στο Γουάιτχολ του Λονδίνου, την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021.

Ο Νταν Τζάρβις διορίστηκε απόψε υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών.

Ο Χίλι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Στάρμερ ότι δεν διέθετε τους πόρους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών. Η επιστολή παραίτησής του συνοδευόταν από οξεία κριτική προς τον πρωθυπουργό, ενδεικτική της κρίσης στους κόλπους της κυβέρνησης.

Η αποχώρησή του αποτελεί το πρώτο μείζον πλήγμα για την κυβέρνηση Στάρμερ σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών και αναμένεται να πυροδοτήσει νέα πολιτική αντιπαράθεση για το κατά πόσο η Βρετανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

Ο Τζον Χίλι είχε αναλάβει το υπουργείο 'Άμυνας μετά την εκλογική νίκη των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024 και θεωρούνταν μια από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες της κυβέρνησης σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης