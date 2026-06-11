Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, παραιτήθηκε από το αξίωμα του με επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, διαμαρτυρόμενος για τις αμυντικές δαπάνες.

Σε ανάρτησή του στο «X», ο Τζον Χίλι δημοσίευσε την επιστολή παραίτησης που έστειλε στον Βρετανό πρωθυπουργό.

Ξεκινώντας, ο Χίλι αναφέρει ότι είναι μια επιστολή «που ποτέ δεν περίμενε να γράψει» και ότι αναγκάστηκε να το κάνει με «μεγάλη λύπη και απροθυμία».

Και συνεχίζει: «Αυτή η νέα εποχή για την άμυνα απαιτούσε περαιτέρω επενδύσεις μέσω του σχεδίου αμυντικών επενδύσεων. Το εξαιρετικό και εκτεταμένο διακυβερνητικό έργο που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο – υπό την δική σας επίβλεψη, την δική μου και του υπουργού Οικονομικών – επιβεβαίωσε το μέγεθος της πρόκλησης και τις αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας».

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Από τότε, εσείς δεν έχετε καταφέρει, και το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει δείξει την προθυμία, να διαθέσετε τους πόρους που χρειάζεται η χώρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε αυτή την περίοδο αυξανόμενων απειλών».

Δείτε την ανάρτηση:

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1 — John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

«Όπως σας έχω περιγράψει, υπάρχουν αξιόπιστοι τρόποι αντιμετώπισης των μεσοπρόθεσμων χρηματοδοτικών προκλήσεων, μέσω μιας πολυεθνικής συνεργασίας όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ικανότητά μας να εκπληρώνουμε τις αποστολές της κυβέρνησής μας», αναφέρει ο Χίλι στην επιστολή του.

Η παραίτηση του Χίλι αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σκληρή κριτική για τις αποφάσεις της κυβέρνησής του, αλλά και την ήττα των Εργατικών στις πρόσφατες εκλογές.

Διαβάστε επίσης