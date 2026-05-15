Explainer: Πώς μπορεί να χάσει τη πρωθυπουργία της Βρετανίας ο Στάρμερ

Snapshot Η πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία αμφισβητείται έντονα λόγω κυβερνητικής κρίσης και παραιτήσεων υπουργών.

Ο Άντι Μπέρναμ, πιθανός διάδοχος, δεν είναι μέλος του Κοινοβουλίου και η υποψηφιότητά του εξαρτάται από τη στήριξη βουλευτών και την έγκριση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Εάν ο Μπέρναμ εκλεγεί βουλευτής, μπορεί να διεξαχθεί διαγωνισμός ηγεσίας, όπου ο Στάρμερ έχει πιθανότητες νίκης μέσω της ενιαίας μεταβιβάσιμης ψήφου.

Υπάρχει η πιθανότητα η αλλαγή πρωθυπουργού να αναβληθεί μέχρι το 2028, όταν λήγει η θητεία του Μπέρναμ ως δήμαρχος, κάτι που όμως θα αποδυναμώσει τον Στάρμερ και το κόμμα.

Αν ο Στάρμερ παραμείνει στην πρωθυπουργία χωρίς να παραιτηθεί, το Εργατικό Κόμμα ενδέχεται να αντιμετωπίσει παρατεταμένη εσωκομματική κρίση και χαμηλές δημοσκοπήσεις. Snapshot powered by AI

Μία σοβαρή κυβερνητική κρίση διανύει η Βρετανία, καθώς η εξουσία του Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργού υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Υπουργοί υποβάλλουν παραιτήσεις και μαζί με βουλευτές των Εργατικών ζητούν από τον Στάρμερ να παραιτηθεί άμεσα ή να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, όμως, παραμένει στη θέση του και δείχνει διάθεση να παλέψει. Πώς και πότε θα μπορούσε να απομακρυνθεί; Ακολουθούν μερικά πιθανά σενάρια που παρουσιάζει η εφημερίδα Guardian.

1. Διαγωνισμός χωρίς τον Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο ο οποίος είναι φαβορί για τη διαδοχή στο Εργατικό κόμμα και στη θέση του Στάρμερ, δεν είναι μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου. Οποιαδήποτε απόφαση για να στραφεί το κόμμα εναντίον του Στάρμερ τις επόμενες εβδομάδες θα απαιτούσε έναν εν ενεργεία βουλευτή να ξεκινήσει τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη περισσότερων από 80 συναδέλφων του ή να πείσει τον Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του.

Ο βουλευτής του Μέικερφιλντ στο Μάντσεστερ, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ότι παραιτείται από τη θέση του και επιθυμεί να την αναλάβει ο Μπέρναμ. Παραμένει να δούμε αν η Ντάουνινγκ Στριτ θα επιτρέψει στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές για την έδρα και αν ο Μπέρναμ είναι σε θέση να κερδίσει.

Αν αυτό δεν συμβεί για οποιονδήποτε λόγο, τότε ενδέχεται να δημιουργηθεί αδιέξοδο. Ο Γουές Στρίτινγκου, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας την Πέμπτη, φέρεται να είχε δεσμευτεί να ξεκινήσει μια αναμέτρηση, αλλά προφανώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη μεταξύ των βουλευτών. Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι – όπως η Άντζελα Ρέινερ και ο Εντ Μίλιμπαντ δεν φαίνεται να κινητοποιούνται άμεσα.

Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα, για παράδειγμα αν μία δοθούν νέα έγγραφα - όπως έχει προγραμματιστε- σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ και γίνουν νέες επιζήμιες αποκαλύψεις για την κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν κάποιος προχωρούσε σε επίσημη πρόκληση, ο Στάρμερ θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει – και στη συνέχεια να κερδίσει την ψηφοφορία των μελών του Εργατικού Κόμματος.

2. Μια αναμέτρηση με τον Μπέρναμ να επιστρέφει

Αν η Ντάουνινγκ Στριτ επιτρέψει στον μηχανισμό του Εργατικού Κόμματος να υποστηρίξει τον Μπέρναμ ως υποψήφιο στο Μέικερφιλντ, θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να διεξαχθούν οι αναπληρωματικές εκλογές. Μια νίκη θα τον έστελνε ξανά στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Είναι πιθανό να επιτραπεί στον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής. Αν και η Ντάουνινγκ Στριτ φρόντισε να τον εμποδίσει να θέσει υποψηφιότητα στις αναπληρωματικές εκλογές στο Γκόρτον και Ντέντον, ο Στάρμερ θα βρεθεί υπό τεράστια πίεση να αλλάξει στάση αυτή τη φορά.

Και πάλι, αν ακολουθούσε μάχη για την ηγεσία, ο Στάρμερ θα μπορούσε να επιλέξει να αγωνιστεί και να κερδίσει. Το κόμμα χρησιμοποιεί το σύστημα της ενιαίας μεταβιβάσιμης ψήφου, όπου τα μέλη κατατάσσουν τους υποψηφίους κατά προτίμηση.

Δεν θα ήταν αδιανόητο για τον Στάρμερ να κερδίσει τον αγώνα με τη στήριξη ψηφοφόρων που δεν θα ήθελαν να αναλάβει το κόμμα των Εργατικών κανένας από τους αντιπάλους του Βρετανού πρωθυπουργού.

3. Μια ακόμη πιο αργή αναμέτρηση για τον Μπέρναμ

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να διαφέρει καθαρά από χρονική άποψη. Αν ο Μπέρναμ αποτύχει στις προσπάθειές του να επιλεγεί για την περιφέρεια του Μέικερφιλντ τότε ενδέχεται να κινηθεί για την ηγεσία σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο η Ντάουνινγκ Στριτ να συμφωνήσει να επιτρέψει στον Μπέρναμ να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων μόλις λήξει η θητεία του ως δήμαρχος το 2028. Ορισμένοι βουλευτές πιστεύουν ότι η αλλαγή πρωθυπουργού λίγο πριν τις εκλογές θα ήταν καλύτερη, καθώς θα έδινε μια αίσθηση νέου αέρα και δυναμικής.

Το πρόβλημα με αυτή την ιδέα είναι ότι οι Εργατικοί θα είχαν έναν πρωθυπουργό ουσιαστικά χωρίς εξουσία στη Ντάουνινγκ Στριτ για δύο χρόνια, ο οποίος θα δυσκολευόταν να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και πιθανότατα θα οδηγούσε το Εργατικό Κόμμα σε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή Pool Getty

4. Ο Στάρμερ επιβιώνει

Ναι, φαίνεται πράγματι απίθανο, σύμφωνα με τον Guardian, να επιβιώσει από αυτούς τους κλυδωνισμούς ο Στάρμερ αλλά είναι ένα υπαρκτό σενάριο. Ο Στάρμερ έχει προκαλέσει απογοήτευση ως πρωθυπουργός σύμφωνα με τους περισσότερους δείκτες, και σχεδόν 100 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει την παραίτησή του. Είναι γνωστό ότι ακόμη περισσότεροι το επιθυμούν κρυφά.

Αν ο Στάρμερ δεν παραιτηθεί – κάτι που, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται πιθανό – τότε θα πρέπει να τον σπρώξουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Μπέρναμ μπορεί να μην κερδίσει τις αναπληρωματικές εκλογές, ούτε ο Στρίτινγκ, ούτε ο Μιλίμπαντ, ούτε η Ρέινερ μπορεί να κινηθούν εναντίον του.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, σε αυτή την περίπτωση το Εργατικό Κόμμα να έμπαινε σε μία φάση ελεγχόμενης παρακμής. Ωστόσο, θεωρητικά, υπάρχει η πιθανότητα ο Στάρμερ να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του και να επαναφέρει τα ποσοστά του Εργατικού κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ίσως φαίνεται ως το λιγότερο πιθανό αποτέλεσμα από όλα, σχολιάζει ο Guardian.

Διαβάστε επίσης