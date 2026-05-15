Ηλιούπολη: «Για τη Μελίνα» - Οι γονείς της ζητούν στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αντί στεφάνων

Η δεύτερη κοπέλα πάλεψε για ένα 48ωρο στο ΚΑΤ, ωστόσο, τα τραύματά της ήταν συντριπτικά και δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρει.

Η δεύτερη 17χρονη που έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ύστερα από την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε μαζί με τη συμμαθήτρια της στην Ηλιούπολη, υπέκυψε στα τραύματά της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους της κι ολόκληρη την κοινωνία που θρηνεί τον αδόκητο χαμό δύο νέων παιδιών.

Η δεύτερη κοπέλα πάλεψε για ένα 48ωρο στο ΚΑΤ, ωστόσο, τα τραύματά της ήταν συντριπτικά και δεν υπήρχε περίπτωση να τα καταφέρει. Χθες (14/5) νωρίς το απόγευμα ανακοινώθηκε ο θάνατός της από τη διοίκηση του ΚΑΤ, η οποία σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Το χρονικό της διπλής απόπειρας αυτοκτονίας

Οι δύο 17χρονες ανέβηκαν στην ταράτσα της πενταώροφης πολυκατοικίας στην οποία διέμενε η μία εκ των δύο, κλείδωσαν την πόρτα κι έπεσαν στο κενό βάζοντας τέλος στις ζωές τους. Η μία κατέληξε στο σημείο και η δεύτερη χθες στο ΚΑΤ όπου διακομίσθηκε από το Ασκληπιείο Βούλας.

Οι γονείς της πρώτης 17χρονης που έφυγε από τη ζωή ζητούν αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στη μνήμη της στο «Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζοντας έτσι παιδιά που έχουν ανάγκη.

«Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.
ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA
EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA
ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή.

