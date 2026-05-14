Ζαχαράκη για Ηλιούπολη: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του»

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προέβη σε δημόσια τοποθέτηση με αφορμή την τραγική απώλεια μαθήτριας στην Ηλιούπολη, ενώ η φίλη της συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η κ. Ζαχαράκη κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειές τους, σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής συγκίνησης.

Σε ανάρτησή της, η υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι επέλεξε να μην τοποθετηθεί άμεσα, προκειμένου να αποφύγει την πρόωρη ερμηνεία των γεγονότων. Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευση και την οργή της για τον τρόπο που η υπόθεση ενός σοβαρού τραυματισμού και απώλειας παιδιών μετατράπηκε σε δημόσιο θέαμα, χωρίς την απαραίτητη ευαισθησία και σεβασμό.

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε πως η απόλυτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ο σεβασμός προς τα ίδια τα παιδιά, τις οικογένειές τους και όσους βιώνουν τον πόνο της απώλειας. Τόνισε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικά συμπεράσματα, ενώ επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στις «σιωπηλές μάχες» που πολλοί νέοι δίνουν καθημερινά.

Η υπουργός απηύθυνε έκκληση προς γονείς, εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινωνία να είναι παρόντες, να ακούνε πραγματικά τα παιδιά και να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους. Τόνισε πως το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να αντιμετωπίζει τους μαθητές ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, συναισθήματα και αγωνίες, ενισχύοντας το σχολικό περιβάλλον με ψυχοκοινωνική υποστήριξη και δράσεις πρόληψης.

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε έκκληση προς την Πολιτεία, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία συνολικά να επιδείξουν σεβασμό και προσοχή, ώστε κανένα παιδί να μην αισθανθεί εγκαταλελειμμένο ή μόνο του. Η τραγωδία στην Ηλιούπολη αναδεικνύει το κρίσιμο ζήτημα της ψυχικής υγείας των νέων και την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη και πρόληψη μέσα στο σχολικό πλαίσιο και την κοινωνία.