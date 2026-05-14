Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Υπέκυψε και η δεύτερη 17χρονη

Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με συμμαθήτριά της από ταράτσα στην Ηλιούπολη το πρωί της Τρίτης.

Οι δύο 17χρονες είχαν μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη υπέκυψε την ίδια ημέρα, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλευόταν, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποίησουν την κατάστασή της.

Τα τραύματά της ήταν τέτοια που δεν επέτρεπαν στους γιατρούς να την εγχειρίσουν, ενώ ήταν πολυτραυματίας και παρ'όλες τις προσπάθειες των γιατρών, η 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως ανέφερε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το νοσοκομείο: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ».

Η τραγωδία που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς οι δύο κοπέλες, μόλις 17 ετών, έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας. Τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

