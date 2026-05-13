Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ μια 17χρονη μαθήτρια, μετά από πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, όταν η ανήλικη μαζί με μια φίλη της βρέθηκαν στο κενό, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να δίνει μάχη για την επιβίωσή της.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης, καθώς δύο νεαρές κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Αμέσως μετά την πτώση, οι δύο μαθήτριες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης.

Δυστυχώς, η μία από τις δύο κοπέλες υπέκυψε στα τραύματά της μέσα σε περίπου μία ώρα από την εισαγωγή της. Η δεύτερη, παρά την αρχική κρίσιμη κατάσταση, επανήλθε μετά από ανάνηψη και διασωληνώθηκε, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ, η 17χρονη παρουσιάζει πολλαπλές σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα. Απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν επίσης εγκεφαλικό οίδημα και για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο και νευροχειρουργικής επέμβασης, ωστόσο η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της 17χρονης ή τα αποτελέσματα των ιατρικών επεμβάσεων.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σε έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας της νεαρής μαθήτριας.

Αναμένεται ότι μέσα στη μέρα ενδέχεται να εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο σχετικά με την κατάσταση και την πορεία της.

