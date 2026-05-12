Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ

Snapshot Οι Αρχές θεωρούν την υπόθεση αυτοχειρία, καθώς βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο πριν την πτώση.

Μία από τις ανήλικες είχε πρόσφατα χάσει τον πατέρα της, γεγονός που φαίνεται να την επηρέασε σημαντικά.

Η τραυματισμένη κοπέλα μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο ΚΑΤ λόγω σοβαρών τραυμάτων και κρίσιμης κατάστασης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να κατανοήσουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη.

Η τραγωδία στην Ηλιούπολη έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με όλα τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές να δείχνουν προς την κατεύθυνση της αυτοχειρίας. Δύο 17χρονες κοπέλες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, με τη μία να χάνει τη ζωή της και τη φίλη της να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

«Άκουσα ότι το ένα παιδί, το άλλο κοριτσάκι χαροπαλεύει. Εύχομαι να τα καταφέρει αν και παιδιά ειλικρινά από το πέμπτο δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή εκτός από το παιδί αυτό δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Εύχομαι να το βοηθήσει ο Θεός να μείνει ζωντανό τουλάχιστον αυτό», λέει στο Mega γείτονας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν και ένα ιδιόχειρο σημείωμα, το οποίο είχε αφήσει η μία από τις δύο 17χρονες πριν από την πτώση.

«Ήταν προμελετημένο απ’ το ότι μας φαίνεται τώρα, γιατί οι αστυνομικοί ανεβήκανε στην ταράτσα και είχαν αφήσει και σημείωμα τα παιδιά για τη μαμά και τον μπαμπά. Το ένα κορίτσι είναι της πολυκατοικίας, το ξέραμε. Είναι εξαιρετικό παιδί», πρόσθεσε στο Mega ο γείτονας.

Οι συγγενείς των 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη, έξω από το Ασκληπιείο Βούλας Χάρης Γκίκας

Οι μαρτυρίες για τις στιγμές πριν από την τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Άνθρωπος που βρέθηκε κοντά στο σημείο και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ είπε στο Mega: «Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα α-α-α και ακριβώς μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Και γυρνώντας το κεφάλι, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο, ήτανε δύο κοπελιές κάτω, στο πάτωμα, χτυπημένες. Κατευθείαν βέβαια πήρα το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια είδα ότι κατέβηκε μια κυρία που μένει στον πρώτο και ένα άλλο παλικάρι με, έτσι, μακρύ μαλλί, ο οποίος τελικά ήταν ο αδερφός μιας της κοπέλας».

Κάτοικος της πολυκατοικίας αποκάλυψε ότι η μία από τις δύο ανήλικες είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, γεγονός που φαίνεται πως την είχε επηρεάσει βαθιά.

«Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ προφανώς γιατί είχαν υποστεί την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει είναι λυπηρό, δηλαδή είναι σοκαριστικό ρε παιδιά. Από ότι είδα το σημείωμα που έμαθα πρέπει να ήταν δυσβάσταχτη η απώλεια του μπαμπά», προσθέτει ο γείτονας.

Μάχη με τη ζωή δίνει η μια από τις δύο 17χρονες

Η δεύτερη 17χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας με σοβαρότατα τραύματα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, φέρει εγκεφαλικό οίδημα, κακώσεις σε ζωτικά όργανα και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη, ενώ η κατάσταση της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega περιέγραψε τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών: «Σήμερα ήταν μια πολύ άσχημη μέρα. Τα δύο κορίτσια με το ΕΚΑΒ, ένα νεκρό και το ένα σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί παρότι το ένα παιδί ήταν νεκρό, οι γιατροί πάνω από μία ώρα προσπαθούσαν με ΚΑΡΠΑ, κάνοντας ότι μπορούσαν προκειμένου να τα επαναφέρουν. Και δυστυχώς δεν τα καταφέρανε.

Και το άλλο παιδί προσπάθησαν να το σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά, διασωληνώθηκε, βρίσκεται στην αναζωογόνηση και τώρα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των νοσοκομείων για να δούμε μήπως το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αναζωογόνηση διασωληνωμένο. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή(να χειρουργηθεί) γιατί είναι αιμοδυναμικά ασταθής, αλλά όμως γίνονται προσπάθειες να σταθεροποιηθεί και να δούμε αν θα χειρουργηθεί στο νοσοκομείο, στο Ασκληπιείο ή σε άλλο νοσοκομείο που είναι πιο εξειδικευμένο για τέτοιες περιπτώσεις».

Στο σημείωμα της 17χρονης δεν γίνεται καμία αναφορά στη φίλη της ή στους λόγους που την οδήγησαν να ακολουθήσει την ίδια πράξη.

Ο διοικητής του Ασκληπιείου, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ανακοίνωσε πως αποφασίστηκε η μεταφορά της τραυματισμένης ανήλικης στο ΚΑΤ.

«Αποφασίστηκε από εκτεταμένο Ιατρικό Συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εν προκειμένω στο ΚΑΤ. Είναι πολυτραυματίας. Στους γονείς και στους οικείους παρέχεται κάθε δυνατή ψυχολογική μέριμνα από πλευράς του νοσοκομείου και όλοι οι φορείς είμαστε σε συνεχή, διαρκή και εντατική συνεργασία», ανέφερε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Δείτε εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ:

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία ενώ έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

«Αυτό το παιδί επειδή το αγαπούσαμε πάρα πολύ όλη η πολυκατοικία, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε λίγο περίεργη συμπεριφορά, αλλά ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το βλέπαμε να απομονώνεται. Εγώ μια φορά πήγα να παρκάρω και ήταν κρυμμένο μέσα στα σκοτάδια, εκεί που παρκάρουμε το αμάξι. Και λέω γενικότερα όλοι εμείς οι μεγάλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για ό, τι περνάνε τα παιδιά μας», είπε ένοικος της πολυκατοικίας.

Στην τηλεόραση του Mega μίλησε και ακόμη ένας ένοικος της πολυκατοικίας, του οποίου η σύζυγος είδε τα δύο κορίτσια λίγο πριν ανέβουν στην ταράτσα. Όπως ανέφερε, οι 17χρονες είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας χωρίς να κινήσουν υποψίες: «Έφυγε η σύζυγός μου για τη δουλειά της και τα κορίτσια τα είδε. Της ζητήσανε το κλειδί επειδή είμαστε και διαχειριστές στο κλειδί της ταράτσας ώστε να το χρησιμοποιήσουν για κάποιο λόγο. Δεν φαινόταν κάτι περίεργο σε όλο αυτό. Τα κλειδιά έχει δικαίωμα να τα έχει οποιοσδήποτε ένοικος της πολυκατοικίας. Δεν πήγαινε ο νους σε κανέναν από εμάς ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο μοιραίο. 12 η ώρα περίπου έγινε αυτό που έγινε. Ήταν τραγικό αυτό που ζήσαμε πραγματικά. Το άκουσε ο γιος μου, ο οποίος ήταν στο σπίτι. Το παιδί σοκαρίστηκε. Άνθρωπος εκεί επίσης της πολυκατοικίας βγήκε και αντίκρυσε τα δύο κορίτσια τα νεαρά ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφτεί από κανέναν, δηλαδή να μην το ζήσει άνθρωπος».

Tο πλήρες ιατρικό ανακοινωθέν:

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης

Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε και ένα σοκαριστικό λάθος που σημειώθηκε μετά το περιστατικό. Γονείς άλλης 17χρονης ενημερώθηκαν λανθασμένα ότι η κόρη τους ήταν ανάμεσα στα δύο κορίτσια που έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα να ζήσουν στιγμές ακραίας αγωνίας μέχρι να διαπιστωθεί ότι το παιδί τους δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.

O πατέρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Σάββατο ήταν όλα τα παιδιά στο σπίτι μου, δεν ξέρω τι πάθανε, πάμε να τρελαθούμε. Η 17χρονη δεν είχε έρθει. Για μένα σήμερα έγινε το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου. Πήγα και ήρθα νομίζοντας ότι είναι το δικό μου παιδί. Ξέρεις τι είναι να σου λένε ότι το παιδί σου έπεσε, να έρχεσαι εδώ και τελικά να μαθαίνεις ότι τελικά ζει;».

Το υπουργείο Παιδείας

Διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, καθώς από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απευθύνει έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την Υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν για το Υπουργείο Παιδείας, απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός

