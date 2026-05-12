Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

Snapshot Οι αρχές ειδοποίησαν αρχικά λάθος οικοεια για την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.

Λόγω λανθασμένων στοιχείων, ένας πατέρας ενημερώθηκε εσφαλμένα ότι η κόρη του ήταν θύμα της τραγωδίας.

Ο πατέρας βίωσε μεγάλη ψυχική οδύνη μέχρι να διαπιστωθεί το λάθος και να επιβεβαιωθεί ότι η κόρη του είναι καλά στην υγεία της.

Το περιστατικό αναδεικνύει το χάος και τις δυσκολίες στην ταυτοποίηση θυμάτων σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις.

Μια συγκλονιστική πτυχή ήρθε στο φως σχετικά με την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο δεκαεπτάχρονες κοπέλες έπεσαν στο κενό.

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές ειδοποίησαν αρχικά λάθος οικογένεια για το τραγικό συμβάν, βυθίζοντας έναν ανυποψίαστο πατέρα στην απόλυτη απόγνωση.

Εξαιτίας λανθασμένων στοιχείων κατά την πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης στο σημείο της πτώσης, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον πατέρα νεαρής κοπέλας, η οποία δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στο περιστατικό. Ο άνθρωπος ενημερώθηκε εσφαλμένα ότι η κόρη του ήταν το θύμα της τραγωδίας, ζώντας τις χειρότερες στιγμές της ζωής του.

Ο εφιάλτης τελείωσε λίγο αργότερα, όταν διαπιστώθηκε το μακάβριο λάθος και επιβεβαιώθηκε πως το δικό του παιδί είναι απόλυτα καλά στην υγεία του. Περιγράφοντας τη δραματική ανατροπή και τη λύτρωση που ένιωσε, ο πατέρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Σάββατο ήταν όλα τα παιδιά στο σπίτι μου, δεν ξέρω τι πάθανε, πάμε να τρελαθούμε. Η 17χρονη δεν είχε έρθει. Για μένα σήμερα έγινε το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου. Πήγα και ήρθα νομίζοντας ότι είναι το δικό μου παιδί. Ξέρεις τι είναι να σου λένε ότι το παιδί σου έπεσε, να έρχεσαι εδώ και τελικά να μαθαίνεις ότι τελικά ζει;»

