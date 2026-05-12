Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

Οι συγγενείς των 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη, έξω από το Ασκληπιείο Βούλας

Snapshot Μία 17χρονη κοπέλα κατέληξε μετά από πτώση από την ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η δεύτερη 17χρονη φίλη της νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης και οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι οι κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα και έπεσαν προγραμματισμένα.

Οι δύο κοπέλες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη μία.

Κατέληξε η μία 17χρονη κοπέλα, που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η δεύτερη.

Οι γιατροί στο Ασκληπιείο της Βούλας, έκαναν ΚΑΡΠΑ στην 17χρονη, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Δυστυχώς, όμως δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η δεύτερη κοπέλα έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τα κορίτσια που πριν πέσουν στο κενό, φέρονται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, ενώ κατά πληροφορίες βρέθηκε κι ένα σημείωμα.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Οι δύο κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026), κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που διατηρεί κατάστημα δίπλα από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μία από τις δύο κοπέλες, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το ρολόι έδειχνε 12:20 το μεσημέρι όταν άκουσε ένα μακρόσυρτο «ααα», ακολούθως έναν δυνατό γδούπο κι αμέσως μετά αντίκρισε τις δύο κοπέλες να κείτονται στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μία δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη ίσα που κουνιόταν και προσπάθησε να την κρατήσει ξύπνια μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο κάλεσε ο ίδιος.

«Άκουσα ένα "ααα" και μετά έναν δυνατό κρότο»

Όπως είπε μιλώντας στο Newsbomb, «άκουσα ένα μακρόσυρτο "ααα" και μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Γυρνώντας το κεφάλι μου, είδα από το παράθυρο δύο κοπελιές στο πάτωμα και φαίνονταν και οι δύο να μην έχουν τις αισθήσεις τους.

Κατευθείαν πήρα το ΕΚΑΒ και το 100 και στη συνέχεια κατέβηκε μία κυρία που μένει στον πρώτο όροφο και μετά ένας νεαρός, που ήταν τελικά ο αδελφός της μίας κοπέλας. Η μία η κοπέλα κουνιόταν λίγο, ανέπνεε.

Τους ζήτησα να απομακρυνθούν, το παλικάρι ήταν σε σοκ. Πήγα να της μιλήσω να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά, να έχει τις αισθήσεις της και να έχει επαφή μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Η μία η κοπέλα έμενε εδώ. Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν» υποστήριξε ο γείτονας.

Οι δύο κοπέλες διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τη μία, ενώ δίνουν μάχη για να σώσουν τη δεύτερη, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ούσα διασωληνωμένη.

