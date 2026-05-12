Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης μετά το ατύχημα που είχαν δύο 17χρονες κοπέλες, οι οποίες υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκαν στο κενό από την ταράτσα μιας πενταώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που διατηρεί επιχείρηση δίπλα ακριβώς από την πολυκατοικία, στην οποία διέμενε η μία από τις δύο κοπέλες, το συμβάν έλαβε χώρα στις 12:20 της Τρίτης.

Όπως είπε μιλώντας στο Newsbomb, «άκουσα ένα μακρόσυρτο "ααα" και μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Γυρνώντας το κεφάλι μου, είδα από το παράθυρο δύο κοπελιές στο πάτωμα και φαίνονταν και οι δύο να μην έχουν τις αισθήσεις τους.

Κατευθείαν πήρα το ΕΚΑΒ και το 100 και στη συνέχεια κατέβηκε μία κυρία που μένει στον πρώτο όροφο και μετά ένας νεαρός, που ήταν τελικά ο αδελφός της μίας κοπέλας. Η μία η κοπέλα κουνιόταν λίγο, ανέπνεε.

Τους ζήτησα να απομακρυνθούν, το παλικάρι ήταν σε σοκ. Πήγα να της μιλήσω να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά, να έχει τις αισθήσεις της και να έχει επαφή μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Η μία η κοπέλα έμενε εδώ. Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν» υποστήριξε ο γείτονας.

Οι δύο κοπέλες διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τις κρατήσουν στη ζωή.

