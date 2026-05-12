Ηλιούπολη: Σε πολύ σοβαρή κατάσταση οι δύο 17χρονες - Διακομίσθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας
Πτώση στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας
Σε πολύ σοβαρή κατάσταση παρέλαβε το ΕΚΑΒ τις δύο 17χρονες κοπέλες, που έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026).
Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας. Η μία βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση από την άλλη κοπέλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Στα δύο κορίτσια δίνονται οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο 17χρονες βρέθηκαν στο κενό, διερευνώνται.
