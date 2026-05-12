Συναγερμός στην Ηλιούπολη: Έπεσαν από τον 6ο όροφο δύο 17χρονες - Σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, δύο 17χρονες βρέθηκαν στο κενό, πέφτοντας από τον 6ο όροφο.

Η μία εκ των δύο 17χρονων, βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση από την άλλη κοπέλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια κάτω από τις συνθήκες τις οποίες έγινε το ατύχημα.

