Ηλιούπολη: Τα δύο κορίτσια είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας -Τα νεότερα για την κατάστασή τους

Η πολυκατοικία από την οποία έπεσαν οι δύο 17χρονες στην Ηλιούποη

Σοκ επικρατεί στην Ηλιούπολη από το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαϊου καθώς δύο 17χρονες έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται.

Η μία εκ των δύο 17χρονων, βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση από την άλλη κοπέλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Μάλιστα, τα κορίτσια που πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, ενώ η μία από τις δύο κοπέλες φαίνεται να διέμενε σε διαμέρισμα της εν λόγω πολυκατοικίας.

Από τις Αρχές εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και το γεγονός οι δύο ανήλικες να ήταν απασχολημένες με τα κινητά τους και να έβγαζαν βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

