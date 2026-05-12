Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ

«Είναι πολυτραυματίας, στους γονείς παρέχεται κάθε δυνατή μέριμνα», απάντησε ο διοικητής του Ασκληπιείου από όπου διεκομίσθη στο ΚΑΤ 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το φως της δημοσιότητας είδαν οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή στο ΚΑΤ της δεύτερης 17χρονης κοπέλας μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

Η πρώτη κοπέλα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της παρά την προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού.

Δείτε εικόνες από το Mega:

«Σήμερα 12.32 μεσημβρινή προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ δύο ημεδαπά κορίτσια 16 ετών. Ακαριαίως εντάχθηκαν στην αίθουσα αναζωογόνησής. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζετια κρίσιμη. Αποφασίσθηκε η μεταφορά της στο ΚΑΤ.

Η δεύτερη παρά τις εντατικές προσπάθειες πάνω από μια ώρα δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της», ανέφερε νωρίτερα ο διοικητής του Ασκληπιειίου νοσοκομείου Βούλας κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

«Είναι πολυτραυματίας, στους γονείς παρέχεται κάθε δυνατή μέριμνα», απάντησε ο διοικητής σε σχετικό ερώτημα.

Ακολουθεί το πλήρες ιατρικό ανακοινωθέν:

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια.

Το χρονικό και οι μαρτυρίες

Νωρίτερα, κατέληξε η μία 17χρονη κοπέλα, που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι γιατροί στο Ασκληπιείο της Βούλας, έκαναν ΚΑΡΠΑ στην κοπέλα εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Δυστυχώς, όμως δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η δεύτερη κοπέλα έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τα κορίτσια πριν πέσουν στο κενό, φέρονται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, ενώ κατά πληροφορίες βρέθηκε κι ένα σημείωμα.

ilipoypoli, 17xrones, asklipeiio

Οι συγγενείς των 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη, έξω από το Ασκληπιείο Βούλας

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Οι δύο κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026), κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που διατηρεί κατάστημα δίπλα από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μία από τις δύο κοπέλες, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το ρολόι έδειχνε 12:20 το μεσημέρι όταν άκουσε ένα μακρόσυρτο «ααα», ακολούθως έναν δυνατό γδούπο κι αμέσως μετά αντίκρισε τις δύο κοπέλες να κείτονται στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μία δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη ίσα που κουνιόταν και προσπάθησε να την κρατήσει ξύπνια μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο κάλεσε ο ίδιος.

«Άκουσα ένα "ααα" και μετά έναν δυνατό κρότο»

Όπως είπε μιλώντας στο Newsbomb, «άκουσα ένα μακρόσυρτο "ααα" και μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Γυρνώντας το κεφάλι μου, είδα από το παράθυρο δύο κοπελιές στο πάτωμα και φαίνονταν και οι δύο να μην έχουν τις αισθήσεις τους.

Κατευθείαν πήρα το ΕΚΑΒ και το 100 και στη συνέχεια κατέβηκε μία κυρία που μένει στον πρώτο όροφο και μετά ένας νεαρός, που ήταν τελικά ο αδελφός της μίας κοπέλας. Η μία η κοπέλα κουνιόταν λίγο, ανέπνεε.

ilioypoli, 17xrones, asklipeiio

Οι συγγενείς των 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη, έξω από το Ασκληπιείο Βούλας

Τους ζήτησα να απομακρυνθούν, το παλικάρι ήταν σε σοκ. Πήγα να της μιλήσω να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά, να έχει τις αισθήσεις της και να έχει επαφή μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Η μία η κοπέλα έμενε εδώ. Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν» υποστήριξε ο γείτονας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέο SMS απάτη που χρησιμοποιεί την επωνυμία του ΟΑΣΑ - «Πληρώστε €1,20 για να αποφύγετε πρόστιμο»

18:31WHAT THE FACT

«Global Hum»: Ο μυστηριώδης ήχος που μόλις το 4% μπορεί να ακούσει

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: 25χρονος Ιταλός με ύποπτα συμπτώματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για τον Ιούνιο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

18:19ANNOUNCEMENTS

Ο Ioannina Half Marathon γύρισε σελίδα

18:14ANNOUNCEMENTS

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού 2026 Τα βράδια μας στον λόφο: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε σε ελιά - Έπιασε φωτιά το ΙΧ

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Το τάνκερ «Άγιος Φανούριος» αναχαίτισαν οι ΗΠΑ παρά την άδεια του Ιράν να περάσει το Ορμούζ

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ποιοι αρουραίοι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό

17:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Akylas - Η ιστορία πίσω από το «Ferto»

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή - Απαιτούνται συντονισμένες επενδύσεις

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Βαθαίνει το ρήγμα στο ΝΑΤΟ: Η Ισπανία προτείνει τη δημιουργία στρατού της ΕΕ για προστασία

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Στα 9 τα κρούσματα, δύο ακόμα ύποπτα - Σε καραντίνα οι επιβάτες του MV Hondius

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: ΙΧ εντοπίστηκε μέσα στον Ισθμό

17:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά το πρόγραμμα για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οδηγίες στους υποψήφιους

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τιθορέα: Αναχωρούν από ΓΑΔΑ για Ευελπίδων οι ληστές της τράπεζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή της δεύτερης κοπέλας στο ΚΑΤ - Υπέκυψε το πρώτο κορίτσι

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποιήσαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

16:42ΠΟΛΤΟΣ

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και η αποκατάσταση των σχέσεων Αθήνας - Μόσχας

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Μαλλιαρός: Ποιος είναι ο δεύτερος παίκτης του Survivor που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος και τρόμος από τη δοκιμή του ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού Sarmat - Πούτιν: Βεληνεκές πάνω από 35.000 χλμ

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ