Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας η δεύτερη κοπέλα

Τι ανέφερε ο διοικητής του Ασκληπιείου νοσοκομείου Βούλας, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, Τρίτη 12 Μαΐου 2026

  • Δύο 16χρονες κοπέλες έπεσαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη, με τη μία να καταλήγει και την άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ.
  • Η πρώτη κοπέλα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε για περαιτέρω αντιμετώπιση, ενώ η δεύτερη δεν επανήλθε παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών.
  • Πριν την πτώση, οι κοπέλες φέρεται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και βρέθηκε σημείωμα στη σκηνή.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ οι οικογένειες λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη.
  • Μάρτυρας που βρισκόταν κοντά κάλεσε το ΕΚΑΒ και προσπάθησε να κρατήσει τη μία κοπέλα ξύπνια μέχρι να φτάσει βοήθεια.
«Σήμερα 12.32 μεσημβρινή προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ δύο ημεδαπά κορίτσια 16 ετών. Ακαριαίως εντάχθηκαν στην αίθουσα αναζωογόνησής. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζετια κρίσιμη. Αποφασίσθηκε η μεταφορά της στο ΚΑΤ.

Η δεύτερη παρά τις εντατικές προσπάθειες πάνω από μια ώρα δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της», ανέφερε ο διοικητής του Ασκληπιειίου νοσοκομείου Βούλας κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης για τα δύο κορίτσια που έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

«Είναι πολυτραυματίας, στους γονείς παρέχεται κάθε δυνατή μέριμνα», απάντησε ο διοικητής σε σχετικό ερώτημα.

Ακολουθεί το πλήρες ιατρικό ανακοινωθέν:

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια.

Το χρονικό και οι μαρτυρίες

Νωρίτερα, κατέληξε η μία 17χρονη κοπέλα, που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι γιατροί στο Ασκληπιείο της Βούλας, έκαναν ΚΑΡΠΑ στην κοπέλα εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Δυστυχώς, όμως δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η δεύτερη κοπέλα έχει διασωληνωθεί και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τα κορίτσια πριν πέσουν στο κενό, φέρονται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, ενώ κατά πληροφορίες βρέθηκε κι ένα σημείωμα.

Οι συγγενείς των 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη, έξω από το Ασκληπιείο Βούλας

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Οι δύο κοπέλες έπεσαν από την ταράτσα πενταώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026), κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, που διατηρεί κατάστημα δίπλα από την πολυκατοικία στην οποία διέμενε η μία από τις δύο κοπέλες, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το ρολόι έδειχνε 12:20 το μεσημέρι όταν άκουσε ένα μακρόσυρτο «ααα», ακολούθως έναν δυνατό γδούπο κι αμέσως μετά αντίκρισε τις δύο κοπέλες να κείτονται στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μία δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη ίσα που κουνιόταν και προσπάθησε να την κρατήσει ξύπνια μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο κάλεσε ο ίδιος.

«Άκουσα ένα "ααα" και μετά έναν δυνατό κρότο»

Όπως είπε μιλώντας στο Newsbomb, «άκουσα ένα μακρόσυρτο "ααα" και μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Γυρνώντας το κεφάλι μου, είδα από το παράθυρο δύο κοπελιές στο πάτωμα και φαίνονταν και οι δύο να μην έχουν τις αισθήσεις τους.

Κατευθείαν πήρα το ΕΚΑΒ και το 100 και στη συνέχεια κατέβηκε μία κυρία που μένει στον πρώτο όροφο και μετά ένας νεαρός, που ήταν τελικά ο αδελφός της μίας κοπέλας. Η μία η κοπέλα κουνιόταν λίγο, ανέπνεε.

Τους ζήτησα να απομακρυνθούν, το παλικάρι ήταν σε σοκ. Πήγα να της μιλήσω να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά, να έχει τις αισθήσεις της και να έχει επαφή μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Η μία η κοπέλα έμενε εδώ. Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν» υποστήριξε ο γείτονας.

